〔离岸人民币〕中银香港称非居民人民币账户开办首日反应热烈,超过预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月2日电---人民币清算行中银香港(2388.HK)周四称,在非居民人民币账户业务开办首日,非香港居民到中银香港开立人民币账户的反应热烈,超过预期.
中银香港新闻发言人在回复路透查询时指出,开户者主要包括旅客、外籍人士及经常往来香港及内地的客户.
"客户普遍对人民币理财产品感兴趣,当中有客户开户后即时做交易认购人民币理财产品,如人民币储蓄保险."该行称.
中银香港向非居民提供的人民币服务包括人民币账户、保险、按揭、汇兑、银行间资金拆借、基金和债券投资等.
香港金管局上周三宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.[ID:nSH0111059]
为吸引新客户开户及吸纳更多人民币存款,恒生银行(0011.HK)在8月期间推出年化利率6.38%的一星期存款和2%的一个月存款.[ID:nSH0111845](完)
--记者 陈敏; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。