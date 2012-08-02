〔离岸人民币〕中银香港称非居民人民币账户开办首日反应热烈,超过预期

路透香港8月2日电---人民币清算行中银香港(2388.HK)周四称,在非居民人民币账户业务开办首日,非香港居民到中银香港开立人民币账户的反应热烈,超过预期.

中银香港新闻发言人在回复路透查询时指出,开户者主要包括旅客、外籍人士及经常往来香港及内地的客户.

"客户普遍对人民币理财产品感兴趣,当中有客户开户后即时做交易认购人民币理财产品,如人民币储蓄保险."该行称.

中银香港向非居民提供的人民币服务包括人民币账户、保险、按揭、汇兑、银行间资金拆借、基金和债券投资等.

香港金管局上周三宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.[ID:nSH0111059]

为吸引新客户开户及吸纳更多人民币存款,恒生银行(0011.HK)在8月期间推出年化利率6.38%的一星期存款和2%的一个月存款.[ID:nSH0111845](完)