〔香港数据〕6月零售销售货值按年增11%,受惠消费需求强劲及访港旅客急增

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港8月2日电---香港政府周四公布,今年6月份的零售业总销售值按年增长11%,而销货数量增加8.5%,受惠于本地消费需求强韧及六月访港旅客人数急增.
政府发言人指出,就业市场情况仍然良好及访港旅游业续见增长,应在短期内继续对零售业务有利.不过,外围环境严峻可能会对本地消费意欲有负面影响.
与去年同期比较,今年上半年零售业总销货价值上升13.1%,而总销货数量则上升9.0%.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2012年6月 +11.0* +8.5*
5月 +8.7^ +5.7^
4月 +11.4 +7.6
3月 +17.1 +13.2
2月 +15.6 +10.1
1月 +14.9 +9.1
2011年12月 +23.5 +17.1
11月 +23.4 +16.9
10月 +23.0 +15.0
9月 +24.0 +15.1
8月 +29.0 +20.7
7月 +29.1 +22.4
6月 +28.8 +22.2 (完)
注: * 初步数据
^ 经修订
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--记者 陈敏; 审校
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