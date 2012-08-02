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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 16:40 BJT

〔香港数据〕6月零售销售货值按年增11%,受惠消费需求强劲及访港旅客急增

路透香港8月2日电---香港政府周四公布,今年6月份的零售业总销售值按年增长11%,而销货数量增加8.5%,受惠于本地消费需求强韧及六月访港旅客人数急增.

政府发言人指出,就业市场情况仍然良好及访港旅游业续见增长,应在短期内继续对零售业务有利.不过,外围环境严峻可能会对本地消费意欲有负面影响.

与去年同期比较,今年上半年零售业总销货价值上升13.1%,而总销货数量则上升9.0%.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2012年6月 +11.0* +8.5*

5月 +8.7^ +5.7^

4月 +11.4 +7.6

3月 +17.1 +13.2

2月 +15.6 +10.1

1月 +14.9 +9.1

2011年12月 +23.5 +17.1

11月 +23.4 +16.9

10月 +23.0 +15.0

9月 +24.0 +15.1

8月 +29.0 +20.7

7月 +29.1 +22.4

6月 +28.8 +22.2 (完)

注: * 初步数据

^ 经修订

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--记者 陈敏; 审校

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