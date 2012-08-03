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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 12:43 BJT

〔香港个股〕中国电信本月下旬将公布收购母公司CDMA网络计划--消息

路透香港8月3日电---据两名消息人士周五对路透称,以市场份额计中国第三大电讯商--中国电信(0728.HK)(CHA.N)将于本月下旬公布收购母公司所持CDMA网络的计划,作价料比该网络帐面值1,200亿元人民币略高.

其中一名消息人士并称,中国电信将寻求以债务融资方式应付是次收购,不考虑发行新股筹资.

中国电信董事长王晓初此前就曾公开表示,中国电信上市公司计划在今年年底前完成收购母公司CDMA资产.

就上述资产收购即将公布的消息,中电信发言人接受路透电话查询时,仅重申称计划于今年底前向母公司收购其移动网络资产,并将适时提交相关建议给股东审批,而未提供其他细节.

现时,中国电信以网络租赁方式经营CDMA流动通讯,于去年底的移动用户总量1.26亿户,为全球最大的CDMA营运商.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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