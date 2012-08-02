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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 16:18 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低0.7%,中止五日连涨

路透香港8月2日电---香港股市周四终止五日连涨并收低,受中资地产类股拖累,此前中国证券报报导称地产政策可能将收紧.

恒生指数.HSI下跌0.7%,报19,690.2点,为六个交易日来首次下跌.恒生国企指数.HSCE收低1%,报9,669.2点.

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