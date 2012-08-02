〔港股业绩〕和记黄埔中期基本溢利按年升13%,优于市场预期

更正-路透基点：新奥生态控股寻求2亿美元到期一次偿还贷款--TRLPC(2月28日)
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
路透香港8月2日电---在缺乏大额特殊收益下,环球综合企业--和记黄埔0013.HK周四公布的2012年中期净利大幅下滑78%;但若撇除特殊项目等因素,和黄期内基本溢利按年则增加13%,优于市场预期.
由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄公布,截至6月底止半年净利为102.08亿港元.上年同期,和黄因分拆了和记港口控股信托(HPHT.SI)在新加坡上市录得443亿港元特殊收益,令期内净利高达463亿港元.若撇除重估物业和分拆所得特殊收益,期内基本溢利则按年增加13%,为98.25亿港元,高于路透综合六名分析师平均预估的91.7亿港元.
和黄建议派中期息每股0.55港元,与去年同期持平.
主席李嘉诚在业绩声明中称,"尽管欧洲经济处于困难境况,下半年全球金融前景仍不明朗,但倘无任何重大不可预见之不利情况,预期集团2012年下半年之业务表现将继续提升."
另外,和黄母公司长江实业集团(0001.HK)宣布,中期净利按年倒退54%,至154.6亿港元,因来自和黄去年同期出售资产收益减少;而长实在摊占和黄业绩和投资物业重估前的溢利按年跌9%,为75.7亿港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
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