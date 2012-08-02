〔中国政策〕央行酝酿增加银行定期存款档期,利率市场化再行一步(更新版)

(新增多位分析师评论)

* 央行酝酿增加银行定期存款档期

* 原六档档期可能增加至更多选择

* 意在增加存款粘性,熨平存款波动

* 可增加银行对存款利率的定价空间

作者 赵红梅

路透北京8月2日电---继中国6月-7月两次降息对存贷款利率和浮动区间作调整后,中国利率市场化或将近期再进一程,中国央行正在酝酿增加银行定期存款档期,以提高银行存款对储户的粘性及银行对存款利率定价的空间.

三位消息人士周四表示,中国央行正在酝酿调整增加银行定期存款档期,考虑将原本设定的银行定期存款3、6、12月等六档档期增加至18个档期以上,即一年内改为12档,每个月设为一档,一年以上则设置为四档左右.

"开放存款档期,央行目前还在正式考虑此事可行性,此项提议是两年前光大银行向银行提出的建议.央行可能会在8月召开研讨会并择机发布消息."上述人士透露.

中国6月和7月两度降息并放宽利率浮动区间,显中国利率市场化突然加速推进,路径已经深入贷款市场和存款市场,而下一步要点则是体现金融机构在竞争性市场中的自主定价权.

另一位消息人士表示,已听说此事,央行在6月底曾召集各家商业银行零售部负责人探讨过此事,并在一定范围内征询意见.若增加存款档期成行,是渐进式推进存款利率市场化的一步.

上述人士并表示,商业银行在开放存款档期后,将采取新的利率计算方式:"差值法"利率计算方式,即1+1<2,1+2<3的方式.

"之前储户在银行存定期存款,只能选择3个月、6个月、1年期等,现在一年内的存款可以按照单月多种选择,比如可以存1个月、5个月等,利息按则按两个单月利息少于一个2月期利息的计算方式,即1+1<2."

目前金融机构一年期贷款利率下浮区间已扩大到基准利率的0.7倍,存款利率上浮区间扩大到基准利率的1.1倍.

截止发稿时,路透尚未联系到央行人士对上述消息予以置评.

不少市场人士预计,存款利率化会按"先长期后短期,先大额后小额"的思路渐进式推进.下一步应先放开中长期定期存款、大额协议存款利率的上浮区间,而存款档期的调整尤其是一年期内档期调整推出有很大不确定性.

**增加银行存款的粘性**

受考核与理财产品共同作用的叠加,近两年的月末、季末,中国的商业银行存款总会上演着月初骤降、月末骤升的"过山车"景象.

业内人士表示,中国央行酝酿调整增加银行定期存款档期,亦在考虑用此举增加定期存款粘性,提高定存占比,并期能熨平存款波动,减少银行存款的波动性.

今年3月,主要银行业金融机构存款大幅增加2.8万亿元,其中下旬新增量占当月的96.3%;4月上旬存款则大幅减少1.46万亿元,中旬继续减少近4,000亿元;5月则急剧反弹,增加1.22万亿元,及至6月上旬,银行存款再次减少,6月末则再度大幅攀升.

广发证券银行业分析师沐华认为,若央行上述此举实施,应是利率市场化细化的一部分,可增加商业银行存款利率定价的灵活性,使活期存款下降,让一部分资金回流银行体系.

"但是否能改善银行存款搬家及期限结构,效果存在不确定性."沐华认为,不少资金为了逐利,只要理财产品收益高于存款就会转化成理财产品,银行采取多种方式留下来,资金调配性灵活,但对流动性管理难度增大.料此举会导致银行资金成本有所上升.

亦有银行分析师认为,银行增加档期,对储户的吸引力未必增大,且也不是很方便,央行下一步应是放开长期和大额存款,而短期和小额存款的利率要之后才会放开.

光大银行零售部总经理张旭阳两年前曾向监管部门提议过上述建议,他认为,定期存款档期越多,意味着储户选择余地大,能提高存款对储户的粘性及增加存款品种对客户的吸引力.

"随着利率市场化推进,有些银行可能是要上浮10%利率来吸引存款,但另一些银行可能会选择在基准利率上增加一些存款的理财品种来吸引客户,存款档期增多给各银行多了创新的空间和手段."

数据显示,央行两次降息后,国有、股份制及城市商业银行存款和理财产品收益率均出现分化,国有商业银行一年期定期存款年利率为3%、理财产品的平均预期收益率为3.65%,股份制和城商行的存款及理财产品平均预期收益率分别为3.25%和4.78%.

存款为高度同质化产品,容易引起价格战,而为了吸引和保住存款,不少商业银行加入发售理财产品大军升息揽储,银行存款变相利率市场化已行进途中,然小型银行较弱的融资能力和流动性亦让市场人士忧虑.

截至今年第二季度,银行理财产品余额约为10.4万亿元人民币,占存款总额的11.5%,与第一季度基本持平.

而在银行热衷于存款保卫战时,另一场来自信托、基金、券商等诸类金融机构针对居民财富管理的竞赛亦在悄然上演.

**增加银行定价空间**

光大银行资金部首席宏观经济分析师盛宏清认为,央行酝酿增加存款档期主要为存款利率市场化做准备,存款利率仍是管制的,但利率的"刻度"更加精细,刻度划分后,更有利于居民和客户打理资金.

"如果存款档期多样,利率在一定档期下有浮动空间,大中小不同类型银行价格策略出现分化,这也是推进利率市场化的应有之义."

以一年期内的存款为例,若央行增加存款档期,则储户可以有1个月、4个月、5个月等诸多选择,商业银行则用"差值法"来计算各档期利率,而银行亦增多了新的利率产品运用组合方式.

"若一年以上的存款档期每年四档,一季度一浮动,跟不少银行的贷款利率浮动相匹配,这样跟贷款结构是合拍的,减少银行存款活期化和存贷款期限错配现象."

张旭阳认为,此举并不会对各家银行存款结构摆布有太大影响,亦不会对理财产品有冲击,但毕竟是给银行更多金融产品空间的尝试和试错机会,增加了银行创新的手段.

然亦有业内人士认为,央行上述举措不会推出,因存款利率市场化改革的次序共识为:先逐步放开存款利率上下限,先大额后小额,先长期后短期.

"这样做意义不大,央行完全可以再次扩大存款利率上下浮动区间,给各家商行更多选择权,而不是把存款档期搞的这么多栏,这么复杂."一位资深金融业人士说.

美国和日本于1986年和1997年分别完成各自的利率市场化,历时分别为16年和17年以上.中国自取消同业拆借利率管制开始,利率市场化改革现已推进了16年.(完)