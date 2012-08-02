〔港股业绩〕和黄中期基本溢利胜预期,料未来五年业绩持续增长(更新版)

(新增细节、记者会内容和背景)

* 中期基本溢利按年升13%,优于市场预期

* 倘欧美经济维持现状,未来五年长和系企业业绩继续增长

* 大举在欧洲收购,但不会放弃香港

路透香港8月2日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK周四公布的2012年中期净利大幅下滑78%;但若撇除去年同期录得大额特殊收益等因素,和黄期内基本溢利按年增13%,胜市场预期.主席李嘉诚料集团各业务未来五年的业绩继续保持增长.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄公布,截至6月底止半年净利为102.08亿港元.上年同期,和黄因分拆了和记港口控股信托(HPHT.SI)在新加坡上市录得443亿港元特殊收益,令期内净利高达463亿港元.若撇除重估物业和分拆所得特殊收益,期内基本溢利则按年增加13%,为98.25亿港元,高于路透综合六名分析师平均预估的91.7亿港元.

和黄建议派中期息每股0.55港元,与去年同期持平.

和黄的业务广及港口、地产、零售、电讯、基建及能源,其商业王国版图分布全球53个国家,面对欧美经济不景,但李嘉诚对集团的业务表现仍充满信心.

"如果欧美经济环境和今日差不多,我们(长和系)所有公司的业绩未来五年都会好,每一个行业都好,比较今日会有增长."李嘉诚在记者会上称.

和黄一直以收购作为其海外扩张的手段.最新的收购是通过长江基建牵头财团以6.45亿英镑收购英国配气网络资产.[ID:nSH0111045]和黄董事总经理霍建宁上周末在维也纳透露,对于收购英国曼彻斯特机场集团"非常感兴趣".[ID:nL6E8IT2GP]

被问到会否减少在香港的投资时,李嘉诚重申,长和系不会在香港撤走资金,事实上长江实业(0001.HK)过去数月亦有参与政府的土地招标,只是没有成功投得.

"如果我在外面(海外)赚100元,在香港能赚80-90元的话,我都一定会在香港投资."他说.

已被李嘉诚安排为长和系未来掌舵人的长子兼长实副主席李泽钜表示,长实会"继续投地、继续卖楼、货如轮转".

分析师相信,和黄未来仍会继续在欧洲物色便宜的资产收购,而在投资周期的初段,和黄短期的业绩表现难免会受拖累,但长远看法乐观,料公司的股价对资产净值(NAV)的折让将会收窄.

对于未来香港楼市的看法,李嘉诚指出,现时香港的建筑费直线上升,相信今后数年建筑工人的工资会继续提高,加上政府有大量的基建项目动工,但愿意加入建筑的人不多,均令建筑费上升.但李嘉诚表示,长实一定会继续在港发展房地产,规模不会缩小.而目前长实的土地储备足够未来四年发展所需.

和黄母公司长江实业集团宣布,中期净利按年倒退54%,至154.6亿港元,因来自和黄去年同期出售资产收益减少;而长实在摊占和黄业绩和投资物业重估前的溢利按年跌9%,为75.7亿港元.

公布业绩前,和黄收低1.15%,报68.65港元;长实跌1.06%,报102.3港元;大盘恒生指数.HSI下滑0.66%.(完)

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