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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 10:31 BJT

〔香港数据〕7月PMI回升至50.3,为三个月来首度超越持平指标--汇丰

路透香港8月3日电---以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月

50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4

* 7月PMI回升至50.3,为三个月来首度超越50的持平指标,反映整体经营状况改善,惟改善程度不大.

* 月内新接订单量轻微增加,主要与客户需求增加及新增客户有关;但从中国内地取得的新工作量于最近一个调查期内进一步下降.

* 7月香港私营企业产出增加,一反此前两个月的降势;与此同时,积压工作量与上月大致相同.

* 私营企业职位连续第三个月减少,但减幅为此段期间最小.员工人数减少的受访企业(约占5%)指出情况与员工离职有关.

* 投入价格和产出价格均告回落,但降幅只算轻微.值得注意的是,投入成本自2009年6月以来首度回落,整体反映乃采购价格下跌所致.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港私营企业表现回升,与亚洲其他地方下滑背驰,为三个月首度出现增长.欧洲和中国内地疲弱的经济继续影响市场气氛,但原材料价格回落,汇率走势亦转趋利好,加上本地需求继续令香港企业业务转好,而就业市场亦稳定."(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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