〔香港数据〕7月PMI回升至50.3,为三个月来首度超越持平指标--汇丰

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透香港8月3日电---以下为汇丰香港7月份采购经理人指数(PMI)数据:
2012年7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月
50.3 49.8 49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4
* 7月PMI回升至50.3,为三个月来首度超越50的持平指标,反映整体经营状况改善,惟改善程度不大.
* 月内新接订单量轻微增加,主要与客户需求增加及新增客户有关;但从中国内地取得的新工作量于最近一个调查期内进一步下降.
* 7月香港私营企业产出增加,一反此前两个月的降势;与此同时,积压工作量与上月大致相同.
* 私营企业职位连续第三个月减少,但减幅为此段期间最小.员工人数减少的受访企业(约占5%)指出情况与员工离职有关.
* 投入价格和产出价格均告回落,但降幅只算轻微.值得注意的是,投入成本自2009年6月以来首度回落,整体反映乃采购价格下跌所致.
汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"香港私营企业表现回升,与亚洲其他地方下滑背驰,为三个月首度出现增长.欧洲和中国内地疲弱的经济继续影响市场气氛,但原材料价格回落,汇率走势亦转趋利好,加上本地需求继续令香港企业业务转好,而就业市场亦稳定."(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美