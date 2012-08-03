《离岸人民币综述》非居民业务料巩固香港地位,助推利差交易和产品创新

* 非居民人民币业务料巩固香港离岸中心地位

* 吸引更多离岸资金停泊香港做利差交易

* 长远发展关键在人民币投资产品多元化

记者 陈敏

路透香港8月3日电---在香港个人人民币业务启动八年之后,银行终获准经营非居民人民币业务,缓解这一全球最大离岸人民币中心受新加坡、伦敦等后起之秀冲击,并有望吸引更多资金流入香港做利差交易.

市场人士认为,这一政策将吸引高资产净值人士投资人民币产品以多元化其资产组合,以及频繁往来内地和香港的大陆中小企业主,从而巩固离岸人民币资金池.

在8月之前,香港银行只能为本地居民提供人民币服务,且每日兑换人民币的额度上限为20,000元.而在其他任何潜在离岸人民币中心都不存在这样的限制.

"新的政策把以前香港和其他金融中心的缺口补起来了,以前不允许外国人在香港开人民币账户,这对香港的竞争力有一些冲击."恒生银行(0011.HK)人民币业务策略及计划部主管颜剑文称.

他指出,过去三四年人民币国际化的焦点在企业层面,未来国际化的方向会向个人倾斜.随着香港开放非居民业务,如果以后国内允许将资金自由汇到国外,香港将可以利用现有平台迎接新资金的到来.

目前包括中银香港(2388.HK)在内的主要银行开始为非居民提供人民币银行账户、基金和债券投资、保险产品、按揭、外汇兑换、银行间资金转移、银行卡等业务.恒生银行则推出年化利率6.38%的一星期存款优惠.

离岸人民币清算行中银香港的新闻发言人在回复路透查询时表示,在有关服务推出的首天,非香港居民到该行开立人民币账户的反应热烈,超过预期.

"(开户者)包括旅客、外籍人士及经常往来香港及内地的客户.客户普遍对人民币理财产品感兴趣,当中有客户开户后即时做交易认购人民币理财产品,如人民币储蓄保险."上述发言人称.

**吸引利差交易**

随着主要西方经济体普遍采取降息或量化宽松举措,投资者正在全球范围内寻找较高收益投资品.交易员指,目前市场上多了一些对点心债的询价,对印尼和菲律宾等东南亚国家债券的投资热情亦上涨.

欧洲央行上个月将其主要利率降至0.75%的历史低位,而美联储自2008年12月以来就将其基准短期利率保持在接近零的水平,并暗示这种低息环境将持续至2014年.

"日圆、美元和欧洲一些货币的利率非常低,如果借这些货币来做carry trade(利差交易),利率方面可以赚息差,还有人民币升值的收益,应该会吸引更多人来做carry trade."东亚银行货币及利率交易部高级市场分析师赖春梅称.

她并指出,为方便业务往来、资金调动和投资活动,未来一段时间应该会有相当多的人来香港开立人民币账户.

海外投资者对人民币资产的青睐已经在近期点心债发行认购中有所体现.以中国国家开发银行[CHDB.UL]上星期发行的25亿元点心债为例,消息人士透露,欧洲、中东和非洲央行在15亿元三年期品种认购中所占份额高达58%,20年期品种则为10%.

而在中国财政部上月首次定向国外央行发行的20亿元点心国债中,央行的总投标额也达到30.6亿元.

**人民币产品创新**

市场人士认为,尽管限制香港发展人民币业务的一个政策障碍得以清除,香港银行业需推出更多元化的人民币产品,包括人民币股票,以增加人民币资产的吸引力.

尤其是在目前人民币升值速度放缓,并在某些时段呈现贬值迹象之际,投资者需要更高回报率的产品以弥补逐渐缩水的升值受益.路透在6月初的调查显示,未来一年人民币兑美元CNY=CFXS升值幅度料放缓至1.9%,而2011年升值幅度为4.7%.

一位在香港负责零售银行业务的人士指出,按照目前香港的人民币存款利率,对于大陆居民的吸引力有限,但一些保险产品则有较大发展空间.

星展银行分析师Nathan Chow则表示,非居民人民币业务一开始主要吸引的会是东南亚和台湾一些高资产净值客户,他们以前因为身份关系不能开人民币客户.而内地资金可能因为离岸产品收益率不及内地而吸引力有限.

但他指出,目前香港个人用户无法从银行获得人民币贷款,而在新规定下,非居民可以做人民币按揭,通过存款及贷款形成货币乘数效应,并扩大目前约400亿元总量的人民币贷款市场.

本周图表:

6月跨境贸易人民币结算量创历史新高: link.reuters.com/byn79s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 27,882.2 84

2. 渣打 14,215.6 47

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 6,810.1 24

5. 巴克莱资本 6,411.7 13

**本周市场动态**

--重型卡车及发动机制造商--中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)重返点心债市场,发行18亿元人民币两年期债券,以息率指导区间下限4.5%定价.是次发行共吸引46个投资账户,申购资金超过25亿元.[ID:nSH0111409]

--港交所周一称,将自8月6日起扩大"人证港币交易通"的涵盖范围,由人民币股票扩展至以人民币交易的股本相关交易所买卖基金及房地产投资信托基金.华夏沪深300指数ETF(83188.HK)及汇贤产业信托(87001.HK)将为其新涵盖的首批证券.[ID:nSH0111487]

--一位台湾消息人士周一指出,两岸央行上周已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534023]

--香港金管局周二公布,截止6月底香港人民币存款环比增长0.7%至5,577亿元,为连续第二个月回升;当月与跨境贸易结算有关的人民币业务增长180.56亿元,至2,414.15亿元的历史新高.[ID:nSH0111567]

--苏格兰皇家银行称,众多中国公司在新加坡开展业务以及强大的私人银行基础,支持新加坡人民币资金池积累.新加坡投资者在最近几笔人民币债券发行中所买入的份额仅次于香港.(完)

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