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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 09:41 BJT

〔香港股市〕恒指开低0.7%,受累于友邦保险股价下挫

路透香港8月3日电---香港股市周五盘初下跌,受累于友邦保险(1299.HK)下跌3%;此前友邦的母公司美国国际集团(AIG.N)称,其所持友邦股权的公允价值下滑损及第二季获利.

恒生指数.HSI开跌0.7%,至19,553.8点,低于200日移动均线切入位19,681.2.恒生国企指数.HSCE下滑1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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