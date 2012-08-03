〔港报财经评论〕地方政府冲动投资手尾长--信报8月3日

地方政府冲动投资手尾长/ 习广思

股市靠"放水"憧憬延续反弹,厉害之处,是憧憬此起彼落,以致股市跌极不落.美国QE3落空,股市反应冷静,毕竟还有欧洲,即使欧洲放水后,还有中国呢.然而,投资者明白,无论是欧洲买债,抑或是中国式放水,均不能改变世界经济增长急滑的事实.这些救市不能推动增长,只能做到托底效果,即力阻经济再跌下去.再由此看,此时股市狂追落后,部分低残股份配合低迷成交,居然狂升逾10%.同一时间,一个盈警随时洗仓式暴跌近20%,投资者买中地雷的机率高过押中股票.如斯市况,炒完放水后,你会沽出,还是买入?美国QE3落空乃是意料之事,恒指跟随区内股市回落,收报19,690点,下跌130点.大市成交额432亿港元,沽空比率9.46%.恒指仍守住250天线,未知德拉吉会否兑现承诺,但市场憧憬情绪未停过.炒反弹的市场趋势清晰可见,先是内银、水泥等大型股,再而是超卖民企股,到昨日竟有垃圾乱飞感觉,但京信通信(2342.HK)的暴跌继续提醒各位,中资二三线股票业绩期将到,有货的投资者打醒十二分精神.

反弹尾垃圾股乱飞蓝筹股份业绩高峰期,和黄0013.HK欠缺特殊项目收益,业绩叫人失望.长实(0001.HK)半年业绩不过不失.然而,正如昨日提及,全球投资市场一早在丑斗丑,资金到处寻找避风港,美元美债本来就不是好东西,但相对其他资产,仍稍胜一筹.眼下股市开始有此情况,中资股实在没法叫人感安心,反弹过后仍可再跌,更重要的是,公司底蕴及风险难以计算,在此情况下,即使长实业绩毫无惊喜,相比起其他中资蓝筹,仍是较为可取.昨日同文孜金的文章"该死的,让它死掉把."很值得一读.孜金提到,上市公司面对经济回落,公司已未有盈利可言,但地方税局要求交税,即是要"造出"盈利来继续交税,理由是要向中国交数.

这背后的现象,一是民企之苦,更重要的是,地方官员被逼急了.不要低估这个现象,中国与地方政府长久的博弈,已经达到一个高峰,夸张一点说,随时会失控,这从近日地方

政府的"4万亿2.0版"可见端倪,而且中国至今未有真正表态.几个月之间,中国内地官场变化不断.5月份差强人意的经济数据一出后,中国放水期望急剧升温,但官方立即表态,

强调再没有4万亿放水,不会重蹈覆辙.但近期各地方政府分别宣布自己的投资计划,继长沙的8,000亿港元投资大计后,有传贵州将在本月公布3万亿元人民币投资计划.3万亿

元人民币.钱从何来?这看似是笑话,却不尽然.江湖传闻,这当然是涉及中共的政治,尤其已到8月份了,经济在十字路口,该当如何救,可能是中国自己亦陷入矛盾.(B04)

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欧罗下跌浪或到尾声/ 苏子

目前市场不是炒作欧债危机何时爆煲,便是炒作联储局何时推出QE3放水措施,而这两大市场主题已经炒作超逾一年时间了,但市场似乎仍继续乐此不疲地炒作下去.目前炒家主要是利用市场情绪的变化来炒作这两大主题,从而把高风险资产价格及美元汇价舞上舞落,结果小部分较为贴市的小投资者投资者若能掌握到市场情绪的变化及有买卖纪录,亦不难在市场上赚取不俗的短线回报,因价格的走势其实只不过是属于大型上落市而已.但对于不少保守兼稳健的较长线投资者而言,目前这种以市场情绪主导的炒作模式肯定不是他们那杯茶,结果他们只好选择离场作壁上观.对于不少很认真地看统计数据及经济情况变化而作买卖决定的短线投资者而言,面对这种由市场情绪所主导的炒作环境,近年来的炒作成绩绝大部分也是以亏损收场,怪不得全球四大央行就北美、英国、新加坡及澳洲这占了汇市绝大部分交投的四大市场所作的调查数据,亦反映目前全球汇市的每日成交额自去年10月份开始正持续下降了.

毕竟在这种大型上落市兼且由市场情绪所主导的走势模式里,的确是非常容易出现亏损的情况.当不少炒汇人士也感到"欧债危机汇市难炒"时,输了钱后自然是选择离场了.若欧债危机仍是继续没完没了下去,相信不少炒汇者在继续输钱下将陆续离场,使汇市的成交额进一步下降.相信目前这种以市场情绪主导的走势模式仍会持续多一段较长时间,故非美元货币的走势料会在金融海啸爆发后的上落区域里继续大上大落,难有明显的大型趋势市出现.则欧罗兑美元自去年5月上旬的1.4940高位开始的下跌浪或已到了尾声,汇价是时候自目前的"偏低"水平再次被市场大幅炒高,即在大跌完后将出现大升的情况.若确认是一个典型的大型上落市,料后市欧罗兑美元将有甚高机会大升至1.40心理关口以上.

今晚欧罗兑美元的收市价可说是非常重要,如汇价今日内可以造好并且突破上周五的1.2389高位,且在破位后可以迅即上破10周SMA的1.2410关键阻力,最后继续企稳之上波动及收市,则汇市在未来一段较长时间里继续以大型上落市运行的机会将大幅上升.若欧罗兑美元今晚可以成功在10周SMA阻力以上收市,将意味着汇价自去年5月上旬开始的下跌浪已暂告一段落了,未来一段时间欧罗兑美元将会被市场积极地炒上,而且在炒上的过程中,料会触发大量补仓买盘入市,从而对汇价的升势起着推波助澜火上加油的作用.(B10)