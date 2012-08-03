〔港报财经评论〕看淡的投资者有所顾忌--经济日报8月3日

憧憬→失望→市回/ 林瑞芬

美国联储局一如市场估计留有一手,只暗示不明示,港股藉口回吐130点至19,690,大市成交额432.7亿港元,回吐力不大,是怯于欧央行出招力度会在昨晚揭盅.最终,欧央行维持利率不变.对股市短期的影响,就要对比之前市场怎样预期,实际与预期有多少差距,这差距可否在未来收窄.市场在前预期,欧央行出招纾缓欧债疑虑可有四个方法:一是减息.二是买债,市场估购买二级债为主.意大利报纸于周四则爆出芬兰总理支持动用欧洲援助基金在一级市场买入弱成员国债券,但大前提是要有可靠担保品.而德国报章则引述消息人士透露ESM会从西班牙及意大利两国买入小量主权债券,ECB则恢复在次级市场买入.另外两个出招可能,还有再推LTRO以及增加ESM的救火能力.

市场预期和欧央行的差异如下,减息:市场预期机会不大.实际没减息,没有过冀望,不失望.年底前仍有盼望再减,但息率太低,再减不足刺激实体经济,不是最有力招数.买债:市场预期机会大.实际公布会有可能采取直接的公开市场操作,买的会是短债为主将在未来数周设计形式.推LTRO:市场预期机会不大.实际未有暗示.加大ESM救火能力:市场预期机会暂不大.实际表示仍未能成事.由于德拉吉上周豪情之言,市场对欧央行今次议息种下很大希望,观察今周香港炒家都敢拿镬铲小炒,一些丑股的股价有大反弹,如前日国美(0493.HK)、昨有霸王(1338.HK)、蒙古能源(0276.HK)及雨润(1068.HK)分别大弹7.7%、19%及19%,可见市场有一刻放下戒备.检视以上结果,欧央行都是暗示为主,拖延出招,又表示没探讨过负存款利率,憧憬赶钱出市场无望,市场有短暂的失望情绪出现.欧元兑美元由最高的约1.24回落穿1.22,因预期买西意国短债,10年期长债受沽被抽升债息,欧股由升转跌,对港股今日走势起主导作用,进一步藉口回吐.

总结,联储局政策扣而不发,是手上弹药有限.ECB政策的扣而不发,是要时间理顺政治障碍,各有各的苦衷.但既已摆姿态暗示,至少不能排除欧盟真的出重招以解困10月再来的债务滚借高峰期,断估看淡的投资者都会有所顾忌.(003)

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煤价息率趋降,华能保持增长/ 余少文

国企指数四连升后昨日回吐,惟短期冲击10,000点走势不变,能否更上一层楼要看H股业绩能否带来刺激.而华能国际(0902.HK)中期盈利急升符合预期,相信第三季可保持增长势头,料电力股仍有反弹空间.中国内地股市反弹一日后再跌,国企指数昨日也跌93点或1%,收9,669点,成交额降至103亿港元,只有四分一主板H股逆市上升.而内房股又再受中国内地不利消息困扰走低,加上中国移动(0941.HK)两连跌,拖累红筹指数跌48点或1.3%,收3,829点,成交额44亿港元.国指回吐,以技术走势而言,连续两日受制保历加通道顶部,出现调整也是正常.相反10天、20天和50天线汇聚,指数又高于上述三条平均线,短期走势仍偏好,只要守住9,400点,冲击10,000点仍是乐观的.若然开始公布的H股业绩可以优于预期,尤其重磅股,也有机会刺激国指更上一层楼,挑战牛熊分界线即250天线.

H股能否有超预期业绩,有待观望.而华能日前公布的中期业绩则符合市场预期,盈利升88%至21.22亿元人民币,如以中国会计制度计算,上半年盈利为22.08亿元人民币,即第二季盈利为12.9亿元人民币,较首季增长40%,及较去年同期增长35%,公司解释盈利增长主要原因是去年电价调整的翘尾影响和公司控制成本所致.有分析指出,中国内地去年两度上调电价,合计加电价3.86分人民币,已令华能收入增加超过30亿元人民币.而一季度公司单位燃料成本增长3.3%,但上半年单位燃料成本增长近2%,反映第二季单位燃料成本显着回落.而彭博预测数字亦显示,以火电为主的电力股今年上半年盈利都会有不俗表现,尤其华电国际(1071.HK)的半年增长可达3倍,而盈利最多的华润电力(0836.HK)料也有近20%增长.

电力股第三季以及第四季能否保持强势,当然要看煤价表现,中金公司指煤价在6月继续回落,应该可以再降低电力股的第三季度燃煤成本,若然每吨降50元人民币已可为华能第三季增加7亿元人民币盈利.而华能亦预计煤价在下半年有一定的下降空间,故在燃料成本压力减退下,再加上第三、四季是用电旺季,预期电力股第三、四季盈利应继续保持增长势头,尤其华能去年第三季盈利只有2.3亿元人民币,第四季亏损1.4亿元人民币,彭博也料华能今年每股盈利约0.4元人民币,即预期下半年盈利可达0.25元人民币,较上半年0.15元人民币为高.(010)