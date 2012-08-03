《香港重要政经日程》--8月3日-8月10日

台湾股市：盘中下跌，五日连涨后投资者了结获利
0402 GMT，台湾加权股价指数跌0.3%至9,767.9点。该指数今日稍早曾触及2015年5月以来最高的9,869.59点。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月3日(周五)
-- 中国兴业控股(0132.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布上半年业绩.
--09:00 国药控股(1099.HK)于上海举行股东特别大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布7月香港采购经理人指数.
--10:30 富士高实业(0927.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月6日(周一)
-- 安踏体育(2020.HK)公布上半年业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布上半年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布上半年业绩.
-- 利福国际(1212.HK)公布上半年业绩.
-- 华侨城(亚洲)(3366.HK)公布上半年业绩.
-- 深圳科技(0106.HK)公布上半年业绩.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--14:30 中国环保科技(0646.HK)股东周年大会.
8月7日(周二)
-- 香港金管局公布7月外汇储备资产数字.
-- 亿胜生物科技(1061.HK)公布上半年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布上半年业绩.
-- 美高梅中国(2282.HK)公布上半年业绩.
-- Mongolian Mining Corporation (0975.HK)公布上半年业绩.
-- 香港生力啤(0236.HK)公布上半年业绩.
--10:00 东南国际集团(0726.HK)股东周年大会.
--11:00 周大福珠宝(1929.HK)股东周年大会.
8月8日(周三)
-- 先进半导体(3355.HK)公布上半年业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布上半年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布上半年业绩.
-- 廖创兴企业(0194.HK)公布上半年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布上半年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第二季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布上半年业绩.
--09:30 华宝国际(0336.HK)股东周会大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
--10:30 英皇娱乐酒店(0296.HK)股东周年大会.
--11:00 中国资源交通(0269.HK)股东周年大会.
--11:15 英皇国际(0163.HK)股东周年大会.
--15:45 亚伦国际(0684.HK)股东周年大会.
--16:00 国泰航空(0293.HK)中期业绩记者会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东周年大会.
8月9日(周四)
-- 长寿花食品(1006.HK)公布上半年业绩.
-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.
-- 大新银行集团(2356.HK)公布上年半业绩.
-- 大新金融(0440.HK)公布上半年业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布上半年业绩.
-- 香港电讯-SS(6823.HK)公布上半年业绩.
-- 利丰公司(0494.HK)公布上半年业绩.
-- 宏利金融-S(0945.HK)公布季报.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- SBI HLDGS-DRS6488.HK公布季报.
-- TCL通讯2618.HK公布上半年业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布上半年业绩.
-- 永亨银行0302.HK公布上半年业绩.
--10:30 德永佳集团(0321.HK)股东周年大会.
--16:30 利丰公司中期业绩记者会.
*8月10日(周五)
-- 香港第二季本地生产总值(GDP)报告.
-- 卜蜂莲花(0121.HK)公布上半年业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布上半年业绩.
-- 至祥置业(0112.HK)公布上半年业绩.
-- 中国宏桥(1378.HK)公布上半年业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布上半年业绩.
-- 华润水泥控股(1313.HK)公布上半年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布上半年业绩.
--10:00 昌明投资(1196.HK)股东周年大会.
--14:00 中国南方航空(1055.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:30 太古股份公司A(0019.HK)中期业绩记者会.
--15:30 太古地产(1972.HK)中期业绩记者会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
0402 GMT，台湾加权股价指数跌0.3%至9,767.9点。该指数今日稍早曾触及2015年5月以来最高的9,869.59点。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透首尔2月16日 - 一名韩国法官周四对三星集团领导人李在镕与另一位高管进行闭门问讯，以决定是否就他们在总统朴槿惠涉嫌贪腐丑闻中扮演的角色进行逮捕。