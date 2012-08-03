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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:21 BJT

〔香港股市〕恒生指数下跌,收于重要技术支撑位下方

路透香港8月3日电---香港股市恒生指数周五收于重要技术支撑位下方,欧洲央行和美联储未积极采取行动,打击了投资者出台更多宽松政策的希望,使其大举离开风险较高资产.

恒生指数.HSI日内收低0.1%,不过本周上涨2%,报19,666.2点.恒生国企指数.HSCE下跌0.1%,本周上涨2.8%至9,661.

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