〔香港个股〕中国电信将公布以债务融资方式收购母公司CDMA网络(更新版)

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(新增详情及分析师评论)
* 中国电信将于本月下旬公布收购CDMA网络--消息
* 作价料略高于该网络的帐面值1,200亿元人民币--消息
* 分析师认为收购时机合适,有助降低成本
* 中国电信午盘由跌转升逾2%,收报4.05港元
记者 雷美珍/李千仪
路透香港8月3日电---随着流动数据服务需求增加,以市场份额计中国第三大电讯商--中国电信(0728.HK)(CHA.N)料于本月内公布向母公司收购CDMA网络.消息出炉后公司股价由跌转升,因此举有助减轻成本,并提升竞争优势.
据两名消息人士周五对路透称,中国电信将于本月下旬公布收购母公司所持CDMA网络的计划,作价料比该网络帐面值1,200亿元人民币略高.
其中一名消息人士并称,中国电信将寻求以债务融资方式应付是次收购,不考虑发行新股筹资.
分析师称,收购对公司有正面作用,因为网络租赁费用基本以收入分成方式计量,随着3G上客量以及数据用量增加,中国电信支付予母公司的网络租赁费用亦会上升,无疑加重营运成本压力.去年,中国电信支付租赁费用190亿元人民币,占网络运营及支撑成本比重约36%,或占总经营费用比重约9%.
中国电信此前与苹果(AAPL.O)合作在中国推出iPhone 4S,以争取更多高端客户使用其网络.
京华山一分析师Kevin Tam称,中国电信收购CDMA网络后,变相将租赁费用资本化,随着客户数目增加,成本比率将会下降,达至规模效益.
巴克莱此前的报告亦指出,今年是收购CDMA网络的合适时机,因省下的租赁费用足以抵销收购后所产生的折旧、维修以及财务费用,并对2013年的盈利带来正面作用.
市场对中国电信即将收购CDMA网络反应正面,该股午盘由跌转升,收报4.05港元,升幅2.27%.大市恒生指数.HSI则收低0.12%.
中国电信董事长王晓初此前就曾公开表示,中国电信上市公司计划在今年年底前完成收购母公司CDMA资产.
就上述资产收购即将公布的消息,中电信发言人接受路透电话查询时,仅重申称计划于今年底前向母公司收购其移动网络资产,并将适时提交相关建议给股东审批,而未提供其他细节.
与其竞争对手--中国移动(0941.HK)、联通(0762.HK)相比,中国电信的移动用户总数最少,但三家公司在3G以及智能手机市场上的竞争才刚起步.截至今年6月底为止,中国电信、联通以及中移动的3G用户数分别为5,096万、5,753万及6,708万户.
而截至6月底止,中国电信的用户总数为1.44亿户.(完)
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--审校 黄凯
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
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