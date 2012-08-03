〔香港金融〕金管局称HIBOR机制下低报利率诱因相对小,未发现不正常波动

路透香港8月3日电---在主要国家金融监理单位纷纷检视同业拆息机制时,香港金融管理局周五指出,香港银行同业拆息(HIBOR)HIBOR=R机制下低报利率的诱因相对小,目前也未发现不正常波动.

金管局助理总裁刘应彬撰文指出,在HIBOR定价是反映报价银行估计在一级信誉银行(prime bank)借入港元所需的利率,并非如伦敦银行同业拆息(LIBOR)的报价银行提交的是在市场上借贷成本利率,低报利率的诱因较小.

"港元利率衍生工具交易相对美元不太活跃,市场人士一般相信HIBOR报价银行联手造市的诱因较他们在伦敦的同业小."负责货币管理的刘应才在文章里说.

他表示,整体来说,金管局并未发现HIBOR定价有异常情况,或有不正常波动.

在LIBOR丑闻爆发后,金管局上月表示,香港银行公会正在重新检视HIBOR定价机制及管治架构,增加透明度及公信力.[ID:nSH0110555]

刘应彬表示,金管局支持有关检讨并密切监察其发展.他同时提及,大量信贷合约和利率衍生工具采纳此一利率定价作为基础,一旦定价定义改变影响将非常深远,在检讨过程中必须顾及此点.

部份银行将LIBOR人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.[ID:nSB1675398]

欧盟执委会目前正对多项银行间基准利率是否遭到操纵展开调查,这些利率中包括欧元银行间拆放款利率(Euribor)、LIBOR与东京银行间拆放款利率(Tibor)[ID:nST0534343]. (完)