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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:50 BJT

〔中港个股〕南方航空旗下厦门航空将购40架B737飞机,目录价共33.6亿美元

路透香港8月3日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周五宣布,其持股51%的厦门航空将向美国波音(BA.N)购买40架B737系列飞机,目录价共33.6亿美元.

南航的声明称,收购代价部份将以现金支付,另部份以与银行机构订立融资安排支付.波音将于2016-19年分阶段向厦航交付飞机.

南航表示,购买飞机将推动集团的策略转变为国际化;在不考虑公司可能基于市场环境和机龄而对机队作出的调整,这批飞机令集团可用吨公里数较去年底提高7.93%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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