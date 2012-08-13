《香港报摘》--信报8月13日

* 头版头条:

--政府推出居屋新措施,令居屋屋苑尺价频频创新高,情况更蔓延至私人楼宇,而上周五荃湾湾畔地皮以理想价成交,进一步刺激部分买家加快入市.

* 其他:

--中聚电池(0729.HK)副主席苗振国称,公司与前主席锺馨稼的诉讼不过是锺氏拒付罚款的拖延策略,公司日常营运不受影响.

--伦敦金属交易所(LME)主席Brian Bender称,不相信LME的日常运作会改变,且董事局会有大量独立董事,不会被中国操控金属价格.

--英国报章指出,尽管渣打集团(2888.HK)考虑就纽约州金融局对其指控以致名誉受损而采取法律行动,但这并非渣打最希望的选择,该行宁愿尽快达成和解.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 黄凯

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