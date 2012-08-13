《香港报摘》--信报8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--政府推出居屋新措施,令居屋屋苑尺价频频创新高,情况更蔓延至私人楼宇,而上周五荃湾湾畔地皮以理想价成交,进一步刺激部分买家加快入市.
* 其他:
--中聚电池(0729.HK)副主席苗振国称,公司与前主席锺馨稼的诉讼不过是锺氏拒付罚款的拖延策略,公司日常营运不受影响.
--伦敦金属交易所(LME)主席Brian Bender称,不相信LME的日常运作会改变,且董事局会有大量独立董事,不会被中国操控金属价格.
--英国报章指出,尽管渣打集团(2888.HK)考虑就纽约州金融局对其指控以致名誉受损而采取法律行动,但这并非渣打最希望的选择,该行宁愿尽快达成和解.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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