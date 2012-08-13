〔港报社评〕港人飞太空之梦非遥不可及--星岛日报8月13日

神舟九号三位太空人今次访港,比以前展露更多人性化的一面,相对于一些硬绷绷的教材,更有效发挥国民教育的作用,同时激发港童的航天梦想.

以太空人作为亲善大使和教育楷模,美国向来优而为之,香港多年来都有机构赞助美国的“小太空人”计画,亦有机构邀请过美国退役太空人来港参加学校活动.

近年香港小朋友也可以去北京航天城做“小太空人”.今次神九太空人访港,接触大中小学生和科研人员,在行动中占相当吃重的部分.科学馆的神九展览,内容相当丰富,有返回舱和太空衣等原物,又有不少趣味性强的太空生活图片.

今次三个太空人的访港表现,各有特色风格.景海鹏老练从容,刘旺幽默活泼,女太空人刘洋另有一番亲切,尤其是谈及自己的梦想由巴士售票员、大侠,一步一步转为太空人的经过,在香港小朋友心中,撒下太空人梦想非“高不可攀”的种子.

“梦游太空”的港人多的是,少数富豪数年后可以豪花亿元,以消费者身分做太空游客.刘旺指有机会带小朋友游火星,也许是纯粹讨人欢喜之词.神九访港团长牛红光提到8年后的太空站需要科学家和工程师,则是港人做太空人的具体机会.

现时香港在太空计画方面担任了一些辅助角色,除了金钱支持,理工大学的太空钳已上过太空,理大又会设计航天城的工作服.甚么时候会出现港产太空人,除了看下一代的梦想和努力,还要视乎香港的高端科技研究和发展方向.(A04)