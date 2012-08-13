《香港报摘》--其他报纸重要消息8月13日

* 明报:

--恒大地产(3333.HK)被指拖欠5亿元人民币土地收购费而遭广东省清远市银湖城投资有限公司起诉,但恒大指对方违约在先,未按合同要求完成拆迁等工作,并将向法院提出反控诉.

* 星岛日报:

--华润水泥(1313.HK)今年上半年净利按年下跌69%,至6.35亿港元,不派息.

* 苹果日报:

--中国高精密(0591.HK)此前以经营"国家机密"为由拒绝交代账目,近日市场流传,港交所(0388.HK)之所以放行让中国高精密复牌,全因中联办(中央人民政府驻港联络办公室)特意就此事与港交所行政总裁李小加会面.

* 东方日报:

--日本弹珠机经营商Dynam(6889.HK)代表执行役社长(首席执行长)佐藤洋治称,预期未来一年会专注扩大日本的市场,包括加开新店及进行收购.

--投行界估计,业界手上有逾10只内地房地产商伺机在港上市,大都是中小型公司;而大型公司如金地集团(600383.SS)则物色在港借壳上市.

* 文汇报:

--中信银行(0998.HK)(601998.SS)旗下信银国际表示,其行政总裁陈许多琳将于今年内退休,该行将于适当时间公布其继任人选.

--新西兰恒天然(Fonterra)近日与蒙牛(2319.HK)达成协议,恒天然将于本月内组织专家团队进驻蒙牛,帮助其设计一份质量安全控制改进方案.

--新世界发展(0017.HK)今年推售大坑春晖8号及尖沙咀名铸已分别套现28.3亿港元及8亿港元,连同与港铁(0066.HK)合作的沙田溱岸8号等项目,预料今年总售楼收益逾100亿港元.

* 大公报:

--碧桂园(2007.HK)今年首7个月实现合同销售金额约220.9亿元人民币;7月份单月合同销售47.5亿元人民币,按年升5.5%.

--光大国际(0257.HK)获得江苏省连云港灌云县危险固体废物填埋项目,总投资1.5亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯

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