《香港报摘》--其他报纸重要消息8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 明报:
--恒大地产(3333.HK)被指拖欠5亿元人民币土地收购费而遭广东省清远市银湖城投资有限公司起诉,但恒大指对方违约在先,未按合同要求完成拆迁等工作,并将向法院提出反控诉.
* 星岛日报:
--华润水泥(1313.HK)今年上半年净利按年下跌69%,至6.35亿港元,不派息.
* 苹果日报:
--中国高精密(0591.HK)此前以经营"国家机密"为由拒绝交代账目,近日市场流传,港交所(0388.HK)之所以放行让中国高精密复牌,全因中联办(中央人民政府驻港联络办公室)特意就此事与港交所行政总裁李小加会面.
* 东方日报:
--日本弹珠机经营商Dynam(6889.HK)代表执行役社长(首席执行长)佐藤洋治称,预期未来一年会专注扩大日本的市场,包括加开新店及进行收购.
--投行界估计,业界手上有逾10只内地房地产商伺机在港上市,大都是中小型公司;而大型公司如金地集团(600383.SS)则物色在港借壳上市.
* 文汇报:
--中信银行(0998.HK)(601998.SS)旗下信银国际表示,其行政总裁陈许多琳将于今年内退休,该行将于适当时间公布其继任人选.
--新西兰恒天然(Fonterra)近日与蒙牛(2319.HK)达成协议,恒天然将于本月内组织专家团队进驻蒙牛,帮助其设计一份质量安全控制改进方案.
--新世界发展(0017.HK)今年推售大坑春晖8号及尖沙咀名铸已分别套现28.3亿港元及8亿港元,连同与港铁(0066.HK)合作的沙田溱岸8号等项目,预料今年总售楼收益逾100亿港元.
* 大公报:
--碧桂园(2007.HK)今年首7个月实现合同销售金额约220.9亿元人民币;7月份单月合同销售47.5亿元人民币,按年升5.5%.
--光大国际(0257.HK)获得江苏省连云港灌云县危险固体废物填埋项目,总投资1.5亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 雷美珍/黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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