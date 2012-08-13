〔港报社评〕医生短缺陆续爆煲,规划失误亡羊补牢--明报8月13日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
医院管理局儿科医生流失率高达8.1%,今年7月的30个招聘名额更只得14 人应聘.香港公立医院医生短缺情况早已出现,这明显与过去医疗规划失误、医生培训名额不足有关,再加上公私营医疗失衡致大批公立医生被私家医院挖角,不同的专科及部门陆续“爆煲”早已是意料之内.长远而言,政府须尽速检讨医疗规划及增加医生培训名额,短期而言也应加快输入海外医生,以济燃眉之急.
威尔斯医院急症室今年3至5月有30%被列为“紧急”的急症病人未能在目标时间内处理,院方承认与医生流失导致人手不足有关.屯门医院急症室透过健康服务助理员,为已分流的病人在电脑上预先记录诊症时间,造成“达标”效果,但病人仍要等候见医生,被病人组织质疑有“造数”之嫌.
事实上早已有研究指香港的医疗规划严重落后,政策研究组织“香港黄金五十”的研究显示,住院病人在过去10年上升8%,但病床数目一直维持约3.5万张,仅增长1%,随着人口增长及老化,预测10年后病床需求增至4万张,医生人手也严重短缺.
长远而言,检讨香港医疗规划、增加医生人手培训当然是治本之道,但远水救不了近火,培训一名专科医生需时长达13年,短期而言应尽快增聘海外医生,填补空缺.负责审批的医委会除应加快工作步伐外,医委会成员更不能只顾保护香港医生既得利益,而应以香港大局为重,尽快批准合资格的海外医生来港,否则最终受害的始终是病人.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)