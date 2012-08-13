〔港报社评〕医生短缺陆续爆煲,规划失误亡羊补牢--明报8月13日

医院管理局儿科医生流失率高达8.1%,今年7月的30个招聘名额更只得14 人应聘.香港公立医院医生短缺情况早已出现,这明显与过去医疗规划失误、医生培训名额不足有关,再加上公私营医疗失衡致大批公立医生被私家医院挖角,不同的专科及部门陆续“爆煲”早已是意料之内.长远而言,政府须尽速检讨医疗规划及增加医生培训名额,短期而言也应加快输入海外医生,以济燃眉之急.

威尔斯医院急症室今年3至5月有30%被列为“紧急”的急症病人未能在目标时间内处理,院方承认与医生流失导致人手不足有关.屯门医院急症室透过健康服务助理员,为已分流的病人在电脑上预先记录诊症时间,造成“达标”效果,但病人仍要等候见医生,被病人组织质疑有“造数”之嫌.

事实上早已有研究指香港的医疗规划严重落后,政策研究组织“香港黄金五十”的研究显示,住院病人在过去10年上升8%,但病床数目一直维持约3.5万张,仅增长1%,随着人口增长及老化,预测10年后病床需求增至4万张,医生人手也严重短缺.

长远而言,检讨香港医疗规划、增加医生人手培训当然是治本之道,但远水救不了近火,培训一名专科医生需时长达13年,短期而言应尽快增聘海外医生,填补空缺.负责审批的医委会除应加快工作步伐外,医委会成员更不能只顾保护香港医生既得利益,而应以香港大局为重,尽快批准合资格的海外医生来港,否则最终受害的始终是病人.(A04)