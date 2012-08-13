〔港报社评〕争公平竞赛,新兴国仍须努力--经济日报8月13日

伦敦奥运今晨闭幕,各项比赛大致顺利完成,成绩则非无争议,发展中国家如中国在部分项目中投诉裁判偏袒美欧大国.奥运可说是国际政经舞台缩影,规则或潜规则偏向传统大国,新兴国家虽正崛兴,但争取公平仍需努力.

其实历届奥运不乏有争议结果,但涉及发展中国家时,由于她们不论政经实力还是在国际体坛影响力都落后甚远,不满亦往往只能忍气吞声.近年发展中国家急步直追,她们的声音才能比较响亮.

公允地说,国际运动比赛有明确规则并公开竞技,绝大部分是公平的,惟涉及灰色地带,有更大影响力的传统大国则总似乎占有上风.运动竞技如此,在缺乏明确游戏规则的国际政经舞台就更如是.例如国际政治上,超强美国的重返亚洲政策便将亚洲舞弄得风起云涌,煽动起的领土争议及民族情绪.

IMF便长期受美欧操控,近年在新兴国家崛兴下,IMF虽原则上同意提高发展中国家的投票权比重,现实上仍拖拉未行.讽刺的是,金融海啸与欧债危机加深美欧内部矛盾,英国正狠批美国大举调查汇丰与渣打等以伦敦为大本营的银行,是要力保纽约的金融中心牛耳地位.

高举公平竞赛的奥运,亦免不了有大国主导之嫌.发展中国家要在国际政经舞台争取公平相待就更不容易.发展中国家虽正崛兴,但要改变国际游戏规则仍远未够力量,目前最重要一方面继续提升国力,另一方面则要掌握和运用好现行游戏规则,保障本身合理利益.(A10)