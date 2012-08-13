〔港报社评〕港人崇敬英雄,三英倾慕香港--文汇报8月13日

三位航天英雄景海鹏、刘旺及刘洋访问香港,马不停蹄地出席了多场活动,在香港再次掀起航天热潮,增加了港人对国家民族的了解和认同.这次访问呈现出港人崇敬英雄、三英倾慕香港的互动特点,充溢了人性化的真情流露.

“天神”代表团抵港后,先后与本地中小学生和八大院校师生代表对话座谈,三位航天英雄分享他们在太空的体会及点滴,以及成功路上的感悟,勉励港生要有理想和坚持. “天神”代表团还出席“全港欢迎神舟九号载人航天代表团大汇演”,与市民分享成功喜悦,一展才艺和情怀.主办方特意在大汇演的会场放置了多个真人大小的“神九”航天员的纸牌公仔,供市民合影留念.在这些人性化的互动中,港人充分表达了对航天英雄的崇敬之情.

另一方面,三名航天英雄也充满了对香港的倾慕之情.神九在太空运行时,三英已多次遥望过香港,来港后他们到凌霄阁摩天台,赞叹“东方之珠”魅力无穷.他们衷心感激香港同胞及各界朋友对他们的关注和大力支持,更形容“香港同胞一贯的支持是我们不懈前进的动力”.

这次“天神”代表团访港,加深了港人对国家的了解和认同,随着国家的强盛和国际地位提高,港人真切地感受到身为中国人的尊严和自豪.国家航天科技的巨大成功,也有助港人借鉴中国“聚精会神谋发展,一心一意搞建设”的成功经验,把宝贵的精力和时间集中到发展经济和改善民生方面.这是港人的根本福祉所在.(A03)