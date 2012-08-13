〔港报社评〕楼市与经济背驰调整需有序进行--信报8月13日

香港第二季度经济按年增长1.1%,但经季节性调整后按季比较,实质增长微降0.1%,并继续面对外围不利环境变化的风险.财政司司长昨天在网志撰文,阐述香港上半年经济表现.明显看到,受货物出口疲弱拖累,上半年实质扩张不足1%,增速下行,但同期住宅租售价格却创出新高,经济与楼市表现带有强烈“背驰”意味.

目前,欧债危机恶化的机率不能排除,全球粮食价格因气候乾旱失收而呈飙升之势,通胀重临威胁或抑制中国货币宽松政策空间,经济下行短期无法显着扭转,成为下半年本地经济进一步受压的风险来源.

基于香港处于充分就业状态,住户入息中位数在二季度名义按年增长5%,但扣除通胀因素,实质增长不足1%.可以看到,私人消费开支在第二季度环比增速大幅回落,依赖政府开支增长.整体来看,下半年仍然依赖内部需求,以支撑此轮经济回落循环的压力.

住宅物业售价和租金都在今年上半年创出新高.印证差饷物业估价署日前公布8月份“香港物业报告．每月补编”的资料,住宅租金指数从去年12月起步,至今年6月的整体租金升幅逾3.5%.但住宅售价指数由去年12月底至6月的升幅逾10.6%.

住宅楼价与2008年12月金融危机时相比,3年来大幅上升了91%.较1997年10月也上升了16%.其中, 40平方米以下的小型住宅过去半年升势最凌厉,升幅逾13%,高于整体大市.

照发展情形观察,6月份楼市炽热之势在政府换届等因素影响下而放缓,交投降至6月不足6,000宗.成交萎缩,但楼价创出历史新高,使波动风险蕴含脆弱的敏感性,也令市场的调整更需要有秩序地进行.

梁振英竞选特首时,强调楼价飙升之势须受抑制,其房地政策承诺刺激起公众的变革期望,此举难免使新政府倾向以房地政策来争取管治成绩,诱发压抑楼价飙升的干预政策.

财政司司长一再警告,楼市处于环球经济疲弱及流动性充裕的两股力量之间,一旦息口回升,本地楼市必然面对调整压力.可以说,楼市的未来波动并不完全在于外围经济恶化,反而更多源于政府土地房屋政策的不确定性和急变风险.(A02)