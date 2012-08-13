〔港报财经评论〕锺意投资香港--信报8月13日

锺意投资香港 /习广思

德拉吉的买债论一时间把市场带入Risk-on模式,但其当日随即声称,“未来几周”将有公布.这条问题,市场很快将要求揭晓答案.西意长期债息未肯大幅回落,意味市场对买债救市的长期作用依然没有信心.至于港股,恒指在20,000点整固,但大市成交淡薄,一再告诉投资者,对后市不要过分乐观.至于恒指能否再下一城?蓝筹业绩期将由中资股接力,本周中移动(0941.HK)公布中期业绩,下周将到内银股,均有影响大市气氛的力量.新政府这只”政治IPO”上市第一天大幅插水,反弹无力,过去个多月,股价一跌再跌.在这只IPO身上,全港市民没有止蚀机制,持有投资期5年,即使你可能明知5年后将血本无归.讽刺的是,大孖沙们却反而愈跌愈买,无论当初上市时是看好看淡,现在此政治新股股价日跌,他们却用deal用钱来表明他们对香港的信心,高呼”锺意投资香港”.

长实买地启示多全球经济不景气,香港股市每天只有400亿至500亿元成交,就算是近期股市狂炒反弹,成交依然低迷.一个二个股民都已经被这个波动市震走了.然而,香港地产市场可谓冠绝全球,虽然去年金管局出手后,地产市场一度降温,及至今年新政府上任前曾打出民生牌、地产牌,以至政策风险浮现,地产商继而采取观望态度.不过,即使再没有”大茶饭”食,而且建筑成本不断上涨,但地产商在香港优势依然未减.因为政策依然没有改变,砖头事业仍然是利之所在.对许多官场中人,更加可能是未来利之保障.笑言”锺意投资香港”的是李超人大公子也.今年长实(0001.HK)在拿地上放慢手脚,北角码头的黄金地皮,居然让新地(0016.HK)在北角插旗,当然引起市场对长实”撤资”的揣测,又或是地产商对后市转趋保守的臆测.

但上周五长实以高于市场预期的价格拿下荃湾五区湾畔项目.这举措固然又引起坊间许许多多的想法,最直接的臆测就是长实藉此证明无意撤资.亦有人说李超人分家财言论已出,大公子这次也是担大旗首仗.但最值得投资者咀嚼的是这句——“锺意在香港投资”.李泽钜对记者重申,可以在香港投资的,都会在香港.他指出,长实海外投资项目主要是公用资产,例如电网、水电.但香港没有几多个电网可再给他投资.他又笑言,自己不希望长期坐飞机.然而,不到外国投资电网,不爱坐飞机,亦不等于会喜欢投资香港.投资者锺意投资一样东西,只可能有一个原因,就是”利”字.香港再没有电网可投资,地产商的茶饭不管大细,依然是地产.(B01)

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中国放水失效? /习广思

政治市遇上政客放假,欠缺消息下,随即失去方向.恒指开市后表现牛皮,午市后因中国内地新增贷款、出入口数据低于预期,经济师把第三季反弹的预期推迟至第四季,恒指才见明显回落,收市报20,136点,下跌133点.多只蓝筹股回吐,大市成交额446亿港元,沽空比率大幅上升至12.32%,利丰(0494.HK)成为空军目标,集团中期业绩差强人意,并购模式能否持续令人质疑.近期强势高息股如房托亦出现调整,配合资金由债市流出,早前见超买的高级别企债ETF价格大幅调整.不过,低息有排捱,未来几年的低息环境中,这个投资主题不易扭转,这类股份是逢低吸纳.

香港电讯信托(6823.HK)公布业绩,半年纯利7.78亿港元,每股中期分派20.06港仙.管理层拍心口话,全年目标AFF的话,以6.23港元收市价计,息率约6.4厘.其次,继城电退出市场后,电讯业加价可谓势在必行.由去年11月开始,中国三度调低存款准备金率,再两度减息,但市场所期待的”放水”作用,似乎未有出现.7月份,中国内地新增贷款只有5,401亿元人民币,较市场预期的6,900亿元人民币少,亦较6月份新增贷款减少近41%,是去年9月份后的最低位.市场的第一个反应,当然是”放水敏感症”发作,有经济师随即预期,央行最快会在本周末下调RRR.新华社随即放风,央行应该适度放松货币政策.简单而言,就是经济仍在寻底,央行要放水.

然而,投资者更需要问的是,几番放松后,银行几乎不存在缺水问题,为何新增贷款如此疲弱?供和求的问题,银行一直有存款搬家的问题,7月新增存款出现负增长5,006亿元人民币,银行为维持贷存比率,贷款其实依然偏紧.另边厢,过去属贷款最大需求的地方投资、企业信贷均处于低迷状况.再看辛思维上周的分析,银行面对的两难,一是不敢放贷,企业倒闭及停产,银行借钱出来随时”倒钱落海”.二是无人想借钱,企业看不见投资机会,即使利息下降,贷款需求也无法刺激起来.尽管中资银行要肩负中国任务,但实际上,现时银行愿意放水的诱因,也实在不高.如果像JPMorgan当年所说,“信用建基于品格”.对信贷者来说,借贷对象的信用较他的抵押品更为重要.银行放款给民间企业,除却经济、经营环境困难外,最熟悉这批民企老板为人,亦莫过于有钱银交往的银行高管,银行对企业项目、管理层失去信任,也是央行贷款增长缓慢的理由.(B02)

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欧罗走势异常恶劣 /苏子

欧罗兑澳元自从今年6月5日跌破20天SMA支持后便展开一个已超逾两个月的单边跌市,上周五欧罗兑澳元虽然可以强力反弹,并且完全抹去上日的所有跌幅,到本周早段更曾略破10天SMA阻力,可惜破位后却未能顺势挑战更关键的20天SMA阻力,最后只能在10天SMA附近收市,结果到本周三大量看淡的投资者再次把汇价推低至10天SMA支持以下.到本周四欧罗兑澳元已跌至1.1605低位,此低位与今年所造的1.1597低位相若,故欧罗兑澳元的走势可说是异常恶劣,随时会再创今年新低.其实本周早段当欧罗兑澳元升破自6月上旬以来一直乏力突破的10天SMA阻力后,理应可以承接上周五的强劲反弹势头继续破关而上,成功突破20天SMA阻力才对,然而欧罗兑澳元突破10天SMA阻力后的表现却令大量博反弹的投资者感到极度失望,而汇价在破位后完全欠缺足够的买盘承接,反映欧罗兑澳元仍然处于已运行超逾两个月的单边跌市里运行.

倘若稍后欧罗兑澳元一直未能摆脱此持债多时的单边跌市,相信欧罗的整体走势亦会继续无运行,其中兑美元的表现将不会好得到哪里去,后市只会跟随着欧罗兑澳元的大弱势继续往下寻底,而上月24日所造的1.2040低位料会再次面临严峻的考验.前天欧罗兑美元虽然成功跌破1.2333/1.2345的即市支持区以及10天SMA的1.2315关键支持,惟汇价在破位后未能进一步下破更关键的20天SMA支持,最低仅见1.2265水平便已回稳过来,因此令不少投资者相信已短暂见底.