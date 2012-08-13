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货币新闻 | 2012年 8月 13日 星期一 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升0.3%,中国移动大涨

路透香港8月13日电---香港股市周一高开,中国移动(0941.HK)与地产股、内地银行股一道,成为提振指标恒生指数的主要推手.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.3%,报20,188.5点.恒生国企指数.HSCE开高0.3%.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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