〔投行观点〕法国巴黎银行建议买入神华及长城汽车的A股,沽出H股

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月13日电---投行法国巴黎银行的AH股票衍生品策略报告建议,买入中国神华(601088.SS)以及长城汽车(601633.SS)的A股,并沽出其H股.
报告指出,神华(1088.HK)A股自5月底以来跑输其H股表现,目前神华H股较其A股溢价幅度扩大至10.9%.
报告并建议,买入长城汽车(2333.HK)A股,并沽出其H股,因H股较其A股折让率已到达历史最低水平;同时H股上周五的沽空比率由周四的0.93%跳升至42.6%,显示后市或见沽压.
神华H股周一早盘中段持平于30.4港元,其A股则跌0.31%至22.42元人民币;长城汽车H股涨1.12%,报18.04港元;其A股亦升3.2%,报16.13港元.
恒生AH溢价指数.HSCAHPI跌0.41%,报105.63点.(完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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