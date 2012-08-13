〔投行观点〕法国巴黎银行建议买入神华及长城汽车的A股,沽出H股

路透香港8月13日电---投行法国巴黎银行的AH股票衍生品策略报告建议,买入中国神华(601088.SS)以及长城汽车(601633.SS)的A股,并沽出其H股.

报告指出,神华(1088.HK)A股自5月底以来跑输其H股表现,目前神华H股较其A股溢价幅度扩大至10.9%.

报告并建议,买入长城汽车(2333.HK)A股,并沽出其H股,因H股较其A股折让率已到达历史最低水平;同时H股上周五的沽空比率由周四的0.93%跳升至42.6%,显示后市或见沽压.

神华H股周一早盘中段持平于30.4港元,其A股则跌0.31%至22.42元人民币;长城汽车H股涨1.12%,报18.04港元;其A股亦升3.2%,报16.13港元.

恒生AH溢价指数.HSCAHPI跌0.41%,报105.63点.(完)