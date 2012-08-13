香港已公布经济指标--2012/8/13

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2012年第二季 本地生产总值(GDP) +1.1 +0.7^ +5.4 2012年6月 综合消费物价指数(CPI) +3.7 +4.3 +5.6 2012年6月 甲类消费物价指数(CPI A) +3.3 +3.8 +5.9 2012年6月 零售值 +11.0 +8.7 +28.8 2012年6月 零售量 +8.5 +5.7 +22.2 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 12月4-6月 12年3-5月 11年4-6月 3.2% 3.2% 3.5% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2012年6月 贸易赤字/盈余 -44.7 -35.6 -40.3 -------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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