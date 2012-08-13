《香港报摘》--经济日报8月14日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 要闻版头条:
--为回应市民对住屋需要的诉求,增建公屋及居屋已成新政府房策重点,料可在土地供应紧绌的困局下,起到最大纾缓作用.
* 其他:
--市场消息透露,太古地产(1972.HK)大股东英国太古集团拟减持太古地产最多2.88亿股股份,套现高至63.19亿港元.
--上周五卖地成绩较预期佳,高盛估计新地皮可增加长实(0001.HK)每股资产净约1%,该行将12个月的目标价由134港元升至137港元,维持买入评级.
--受物业销售按年大减影响,港铁公司(0066.HK)中期核心盈利按年跌5.7%至41.21亿港元,中期股息每股0.25港元.
--华润水泥(1313.HK)首席财务官刘忠国称,相信下半年行业供需将改善,第四季水泥价格料将明显回升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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