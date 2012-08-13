《香港报摘》--经济日报8月14日

* 要闻版头条:

--为回应市民对住屋需要的诉求,增建公屋及居屋已成新政府房策重点,料可在土地供应紧绌的困局下,起到最大纾缓作用.

* 其他:

--市场消息透露,太古地产(1972.HK)大股东英国太古集团拟减持太古地产最多2.88亿股股份,套现高至63.19亿港元.

--上周五卖地成绩较预期佳,高盛估计新地皮可增加长实(0001.HK)每股资产净约1%,该行将12个月的目标价由134港元升至137港元,维持买入评级.

--受物业销售按年大减影响,港铁公司(0066.HK)中期核心盈利按年跌5.7%至41.21亿港元,中期股息每股0.25港元.

--华润水泥(1313.HK)首席财务官刘忠国称,相信下半年行业供需将改善,第四季水泥价格料将明显回升.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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