《香港报摘》--信报8月14日

* 头版头条:

--电脑黑客疑又再出击,这次攻击对象是财经印刷公司A.Plus,导致几家透过上载公告的上市公司出现张冠李戴的情况,受害公司之一的利君国际(2005.HK)被迫停牌.

* 其他:

--港铁(0066.HK)拟加快拓展海外业务,预计未来三年资本开支达500亿港元,其中包括竞投北京14号线的总投资额150亿元人民币在内.

--虽然欧美市场持续疲弱,理文手袋(1488.HK)受惠于加强拓展中高档次产品策略,今年上半年净利按年上升45%.

--利亚零售(0831.HK)遭大股东冯国经及冯国纶的家族控制公司减持1.13亿港元的股份,持股降至42.27%.

--人和商业(1387.HK)预期今年上半年净利按年减少,因转让经营权收入以及投资物业重估收益减少.

--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)预料,随着传统旺季及成本控制改善,下半年的经营情况将见改善.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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