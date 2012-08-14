《香港报摘》--信报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--电脑黑客疑又再出击,这次攻击对象是财经印刷公司A.Plus,导致几家透过上载公告的上市公司出现张冠李戴的情况,受害公司之一的利君国际(2005.HK)被迫停牌.
* 其他:
--港铁(0066.HK)拟加快拓展海外业务,预计未来三年资本开支达500亿港元,其中包括竞投北京14号线的总投资额150亿元人民币在内.
--虽然欧美市场持续疲弱,理文手袋(1488.HK)受惠于加强拓展中高档次产品策略,今年上半年净利按年上升45%.
--利亚零售(0831.HK)遭大股东冯国经及冯国纶的家族控制公司减持1.13亿港元的股份,持股降至42.27%.
--人和商业(1387.HK)预期今年上半年净利按年减少,因转让经营权收入以及投资物业重估收益减少.
--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)预料,随着传统旺季及成本控制改善,下半年的经营情况将见改善.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。