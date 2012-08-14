《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港8月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低38.52点,或0.29%,报13,169.43点.因日本经济数据令市场承压.[ID:nSB8557713] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 203.000 -1.23 12657 15.745 0.16 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.610 -3.55 29015 3.292 -0.25 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 58.250 -0.60 125811 90.361 -0.26 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 42.030 -0.38 46966 21.733 0.15 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.580 -1.56 29146 9.740 0.31 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.200 -0.87 15891 7.384 0.33 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.480 -0.04 208973 69.000 0.51 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.830 -0.32 17989 4.098 -0.06 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.990 0.06 114468 12.402 0.02 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 16.060 -4.06 63984 12.457 -0.03 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 27.340 1.79 19452 5.301 -0.72 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.500 -0.49 2781 3.801 0.02 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.100 -0.18 2443 1.326 -49.76 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.770 -5.85 45487 0.275 -3.66 (完) --整理 雷美珍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。