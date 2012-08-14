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亚洲 | 2012年 8月 14日 星期二 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月14日

路透香港8月14日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7563港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低38.52点,或0.29%,报13,169.43点.因日本经济数据令市场承压.[ID:nSB8557713]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  203.000   -1.23      12657            15.745       0.16
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.610   -3.55      29015             3.292      -0.25
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   58.250   -0.60     125811            90.361      -0.26
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.030   -0.38      46966            21.733       0.15
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.580   -1.56      29146             9.740       0.31
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.200   -0.87      15891             7.384       0.33
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.480   -0.04     208973            69.000       0.51
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.830   -0.32      17989             4.098      -0.06
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.990    0.06     114468            12.402       0.02
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   16.060   -4.06      63984            12.457      -0.03
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   27.340    1.79      19452             5.301      -0.72
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.500   -0.49       2781             3.801       0.02
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.100   -0.18       2443             1.326     -49.76
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.770   -5.85      45487             0.275      -3.66 (完)

  --整理 雷美珍

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