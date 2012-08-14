《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

* 明报:

--华润水泥(1313.HK)将今年全年毛利率目标下调5-7个百分点,并预测集团的净借贷比率将在下半年攀升.

--电讯盈科(0008.HK)将会投资最多1.95亿港元于阿里巴巴前首席执行官卫哲有份创立的私募基金.

* 星岛日报:

--已故全国政协副主席霍英东家族争产案达成和解,并于一年内以三个阶段配获财产.据悉,首阶段长房三兄弟各得的20亿港元,余下45亿港元则分别在一年内的两个指定时限分批缴付.至于霍英东的元配霍吕燕妮及长房三名女儿则在首阶段亦各自分得6,250万港元.

* 苹果日报:

--据中原地产统计,居屋第二市场(绿表)因政府将放宽认购资格,今年上半年的平均实用面积尺价约7,028港元,较去年底上升近13%.

* 东方日报:

--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国天津滨海支行周一开幕,另一家同于天津的和平区津门支行亦已获监管机构批准筹建.

--中国宏桥(1378.HK)行政总裁张波表示,集团下半年毛利率料能持平,并能克服印尼铝土矿关税带来之不利影响.

* 文汇报:

--北京控股(0392.HK)旗下燕京啤酒(000729.SZ)今年上半年收入按年升9.31%至67.65亿元人民币,同期净利亦升2.7%至4.51亿元.

* 大公报:

--恒大地产(3333.HK)7月合约销售额82.4亿元人民币,按月微升0.24%;首7个月累计合约销售额432.8亿元,完成全年销售目标54.1%.

--中国太保(2601.HK)(601601.SS)旗下太平洋人寿、太平洋财务于今年首7个月的累计原保险业务收入合共1,015亿元人民币,较去年同期增长4.21%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]