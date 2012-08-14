《香港报摘》--其他报纸重要消息8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 明报:
--华润水泥(1313.HK)将今年全年毛利率目标下调5-7个百分点,并预测集团的净借贷比率将在下半年攀升.
--电讯盈科(0008.HK)将会投资最多1.95亿港元于阿里巴巴前首席执行官卫哲有份创立的私募基金.
* 星岛日报:
--已故全国政协副主席霍英东家族争产案达成和解,并于一年内以三个阶段配获财产.据悉,首阶段长房三兄弟各得的20亿港元,余下45亿港元则分别在一年内的两个指定时限分批缴付.至于霍英东的元配霍吕燕妮及长房三名女儿则在首阶段亦各自分得6,250万港元.
* 苹果日报:
--据中原地产统计,居屋第二市场(绿表)因政府将放宽认购资格,今年上半年的平均实用面积尺价约7,028港元,较去年底上升近13%.
* 东方日报:
--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国天津滨海支行周一开幕,另一家同于天津的和平区津门支行亦已获监管机构批准筹建.
--中国宏桥(1378.HK)行政总裁张波表示,集团下半年毛利率料能持平,并能克服印尼铝土矿关税带来之不利影响.
* 文汇报:
--北京控股(0392.HK)旗下燕京啤酒(000729.SZ)今年上半年收入按年升9.31%至67.65亿元人民币,同期净利亦升2.7%至4.51亿元.
* 大公报:
--恒大地产(3333.HK)7月合约销售额82.4亿元人民币,按月微升0.24%;首7个月累计合约销售额432.8亿元,完成全年销售目标54.1%.
--中国太保(2601.HK)(601601.SS)旗下太平洋人寿、太平洋财务于今年首7个月的累计原保险业务收入合共1,015亿元人民币,较去年同期增长4.21%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。