〔香港个股〕太古集团寻求出售太古地产价值逾50亿港元的股份--公告

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港8月14日电---主要从事商业房地产发展的香港太古地产(1972.HK)周二称,其最终控股股东太古集团寻求出售其价值逾50亿港元的股份.
太古地产在公告中称,太古集团同意按每股21.53元,出售太古地产2.34亿股股份;配售价较太古地产周一收市价23.85港元折让9.73%.
是次售股完成后,太古集团在太古地产的直接权益将会从7.71%减少至约3.71%.
不过太古集团仍透过旗下太古股份(0019.HK)间接持有太古地产约82%的股权.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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