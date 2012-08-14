〔香港个股〕太古集团寻求出售太古地产价值逾50亿港元的股份--公告

路透香港8月14日电---主要从事商业房地产发展的香港太古地产(1972.HK)周二称,其最终控股股东太古集团寻求出售其价值逾50亿港元的股份.

太古地产在公告中称,太古集团同意按每股21.53元,出售太古地产2.34亿股股份;配售价较太古地产周一收市价23.85港元折让9.73%.

是次售股完成后,太古集团在太古地产的直接权益将会从7.71%减少至约3.71%.

不过太古集团仍透过旗下太古股份(0019.HK)间接持有太古地产约82%的股权.(完)

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