〔香港个股〕南联地产股份暂停买卖,因公众持股量不足

路透香港8月14日电---香港联交所周二称,香港房地产商--南联地产(1036.HK)股份暂停买卖,因公众持股量不足.

停牌前,南联地产周一收市价报12.8港元.

南联地产周一晚间公告称,万科(000002.SZ)提出之强制现金要约已经结束,现已持有南联地产85.4%的股份,因此无法符合最低公众持股量之规定,需要停牌并由大股东在合理可行情况下尽快采取适当步骤,包括但不限于向第三方出售股份、透过配售减少或其他合适措施,使公众持股量恢复至不少于25%.

万科于今年5月宣布以10.79亿港元收购南联地产73.91%股份.[ID:nSB1545642](完)