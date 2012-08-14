〔香港个股〕南联地产股份暂停买卖,因公众持股量不足

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港8月14日电---香港联交所周二称,香港房地产商--南联地产(1036.HK)股份暂停买卖,因公众持股量不足.
停牌前,南联地产周一收市价报12.8港元.
南联地产周一晚间公告称,万科(000002.SZ)提出之强制现金要约已经结束,现已持有南联地产85.4%的股份,因此无法符合最低公众持股量之规定,需要停牌并由大股东在合理可行情况下尽快采取适当步骤,包括但不限于向第三方出售股份、透过配售减少或其他合适措施,使公众持股量恢复至不少于25%.
万科于今年5月宣布以10.79亿港元收购南联地产73.91%股份.[ID:nSB1545642](完)
--记者 雷美珍; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。