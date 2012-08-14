〔港报社评〕中日斗硬,钓岛风云一触即发--经济日报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
两岸三地保钓人士最快明早抢滩钓岛,惟此行前路凶险,因中日政府均有意图在钓岛之争显强硬姿态,北京已改变立场,在背后支持民间保钓,濒临倒台的野田政府,亦图转移国内政经矛盾.中日斗硬,擦枪走火风险大增.
北京对钓岛争议的姿态变得强硬,此因北京将东海与南海视作同一盘棋局.尤其菲律宾与越南一再挑起南海主权争议,日本政府又试图将钓岛“国有化”,倘北京对任何一国示弱,恐令日菲越等群起侵占中国利益.更重要的是,北京不但要喝停日菲越,更要喝停背后为她们腰的美国,抗衡美国在亚太区对中国的围堵.
另一边厢,日本政府对钓岛争议立场亦较过往强硬,日本首相野田佳彦声言除靠海上保安厅拦截保钓船外,更计划加派自队前赴钓岛海域,自队高层更下达特别指令,制定钓岛作战计划,似摆出不惜动武的强硬姿态.
一是南韩总统李明博上周登上日韩争议的独岛,日我国内民族主义情绪高涨,不欲再失分的野田,就要在钓岛示强.二是日本经济较预期差,野田政府的支持度已跌至近20%的下台警戒,野田近日已试图借钓岛牌,将内部矛盾转为外部矛盾以纾压.
在中日的盘算中,绝不希望爆发军事冲突,惟两国均有意借钓岛舞台,展示强硬外交姿态,更不惜加强对峙气氛,可以预期中日关系未来数月势跌入艰困时期,更要留意中日硬碰硬,可能随时失控至擦枪走火,钓岛风云可能一触即发.(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。