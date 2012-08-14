〔港报社评〕减官员申报利益黑洞--星岛日报8月14日

行政长官梁振英问责团队的利益申报曝光,市民希望知道官员的投资和家族经营业务,会否对其履行官职构成潜在利益冲突.现时的申报要求,却提供了一个方便隐瞒的“黑洞”.

由于梁振英的申报项目包括持有一家在英属处女岛注册的公司,引起大家关注这家“神秘公司”经营甚么业务,特首办公室昨日澄清,这家公司及其附属公司,持有戴德梁行一家外国分公司的股份,业务与香港和中国无关.

梁振英并无主动申报其英属处女岛公司的具体业务性质,只是在接到传媒查询后才澄清.按照现行的利益申报要求,并没有违规,也没有证据显示当中一定涉及“不见得光”的行为.这恰恰暴露了现行申报机制的一个漏洞,可以让人透过海外公司的附属公司,转转折折隐瞒利益.

现时的利益申报制度,个人或妻儿持股量达到1%,就要申报,不过,申报了控股公司后,在控股公司下的附属公司则不必申报.可是,海外公司的注册透明度不及香港.控股公司可能只是挂名公司,大家就算得悉其名也不知其实质业务,要理解其实际利益往往要追查其附属公司,却可能困难重重,官员的利益就可能隐藏在这些附属公司的“黑洞”里.

李国能委员会改革利益申报安排的建议,有部分已经得到落实,部分则有待新政府跟进.当局在跟进有关建议时,不妨一并考虑检讨涉及海外公司的申报机制,让这些黑洞里的事物能够暴露在阳光下,接受公众监察,有助增加市民对官员的信任.(A06)