〔港报社评〕减官员申报利益黑洞--星岛日报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
行政长官梁振英问责团队的利益申报曝光,市民希望知道官员的投资和家族经营业务,会否对其履行官职构成潜在利益冲突.现时的申报要求,却提供了一个方便隐瞒的“黑洞”.
由于梁振英的申报项目包括持有一家在英属处女岛注册的公司,引起大家关注这家“神秘公司”经营甚么业务,特首办公室昨日澄清,这家公司及其附属公司,持有戴德梁行一家外国分公司的股份,业务与香港和中国无关.
梁振英并无主动申报其英属处女岛公司的具体业务性质,只是在接到传媒查询后才澄清.按照现行的利益申报要求,并没有违规,也没有证据显示当中一定涉及“不见得光”的行为.这恰恰暴露了现行申报机制的一个漏洞,可以让人透过海外公司的附属公司,转转折折隐瞒利益.
现时的利益申报制度,个人或妻儿持股量达到1%,就要申报,不过,申报了控股公司后,在控股公司下的附属公司则不必申报.可是,海外公司的注册透明度不及香港.控股公司可能只是挂名公司,大家就算得悉其名也不知其实质业务,要理解其实际利益往往要追查其附属公司,却可能困难重重,官员的利益就可能隐藏在这些附属公司的“黑洞”里.
李国能委员会改革利益申报安排的建议,有部分已经得到落实,部分则有待新政府跟进.当局在跟进有关建议时,不妨一并考虑检讨涉及海外公司的申报机制,让这些黑洞里的事物能够暴露在阳光下,接受公众监察,有助增加市民对官员的信任.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。