〔港报社评〕奥运情中国心,迎金牌健儿访港--文汇报8月14日

国家队在今次伦敦奥运会创造了赴境外参加奥运会的最好成绩,勇夺38面金牌,金牌健儿凯旋回国,并于8月24日起一连3天访港,向港人近距离一展风采,与市民分享胜利的喜悦.伦敦奥运期间,香港掀起奥运热.港人情系港队和国家队的每一场比赛,体现了“奥运情,中国心”的国民身份认同.金牌健儿访港,是继航天员访港后,又一次令市民欢欣鼓舞的盛事.

今次金牌运动员访港,备受港人爱戴.伦奥期间,港人除支持香港队,也都在关心国家队.当国家队夺金奏起国歌,港人在电视机前亦同声和唱、同声喝彩.国家队受挫,港人则同声叹惜,希望运动员不要气馁.港人对国家队的关注程度,充分体现了港人的国民身份认同.

金牌运动员夺奖背后,挑战体能极限,付出无数汗水,牺牲个人利益,在超强磨练下坚毅不屈,在艰苦赛事中全力夺金.香港当下面临周边地区激烈竞争,国家运动员与各国选手竞赛时所表现的拚搏精神,堪作港人榜样,激励港人在激烈竞争中迎难而上.

是次金牌健儿访港,市民在观赏金牌运动员风采的同时,香港运动员也可观摩国家队员的有关表演,沟通切磋,进一步提高香港队的体育水平.香港可充分利用背靠祖国的优势,在引进和培养精英运动员方面,取得较大进展,以做好充分准备,帮助香港运动员在下一届里约热内卢奥运会取得金牌和更多奖牌,推动香港体育事业的发展.(A05)