〔港报社评〕奥运情中国心,迎金牌健儿访港--文汇报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
国家队在今次伦敦奥运会创造了赴境外参加奥运会的最好成绩,勇夺38面金牌,金牌健儿凯旋回国,并于8月24日起一连3天访港,向港人近距离一展风采,与市民分享胜利的喜悦.伦敦奥运期间,香港掀起奥运热.港人情系港队和国家队的每一场比赛,体现了“奥运情,中国心”的国民身份认同.金牌健儿访港,是继航天员访港后,又一次令市民欢欣鼓舞的盛事.
今次金牌运动员访港,备受港人爱戴.伦奥期间,港人除支持香港队,也都在关心国家队.当国家队夺金奏起国歌,港人在电视机前亦同声和唱、同声喝彩.国家队受挫,港人则同声叹惜,希望运动员不要气馁.港人对国家队的关注程度,充分体现了港人的国民身份认同.
金牌运动员夺奖背后,挑战体能极限,付出无数汗水,牺牲个人利益,在超强磨练下坚毅不屈,在艰苦赛事中全力夺金.香港当下面临周边地区激烈竞争,国家运动员与各国选手竞赛时所表现的拚搏精神,堪作港人榜样,激励港人在激烈竞争中迎难而上.
是次金牌健儿访港,市民在观赏金牌运动员风采的同时,香港运动员也可观摩国家队员的有关表演,沟通切磋,进一步提高香港队的体育水平.香港可充分利用背靠祖国的优势,在引进和培养精英运动员方面,取得较大进展,以做好充分准备,帮助香港运动员在下一届里约热内卢奥运会取得金牌和更多奖牌,推动香港体育事业的发展.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。