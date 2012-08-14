〔港报社评〕日本拟定出兵计划,我国可有保钓鱼岛方案?--明报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
钓鱼岛事态出现状况的可能性,持续升温,据日本报章报道,日本以“为了应付中国政府挑衅”为由,自卫队接获指示,就钓鱼岛拟定出兵计划.若报道属实,将是日本要把对钓岛的“实际控制”,提升至“军事占领”层次.日本已经流露以军事手段霸占钓岛之意,北京不应再忍让,要制订应对方案,必要时采取一切手段保护领土,而非仅是重申“钓鱼岛是中国固有领土”的立场而已.
中国对于日本就钓岛的举措,近期确有回应,但是中国就钓岛主权仍然予人只见重申立场、未见实际有效行动.一些与中国官方联系的中国专家学者,对日本就钓岛的做法,多倾向认为日本在“自我折腾”,意即不认为日本会采取军事手段占夺钓岛.
中国专家学者或许有更多信息渠道,知道日本政府的真实意图,所以才会作出“日本自我折腾”的判断,但是,日本有美国因素、有千页群岛和独岛失利的背景,若排除日本选择铤而走险地来挽回面子,或许会犯下历史错误.因为从日本的主观处境和客观环境而言,他们就钓岛的做法,绝非折腾,而是朝着占夺的方向发展和挺进.
日本已经为钓岛拟定出兵计划,中国政府不能再忍让,也不能仅口头宣示主权,应该向国民和海外华人保证会有恰当方略保护钓鱼岛.基于军事部署要保持机密,不期望披露细节,但是,孙子兵法的“毋恃敌之不来,恃吾有以待之”,必须体现出来.中国政府务必保护钓鱼岛,才对得起炎黄子孙.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。