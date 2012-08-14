〔港报社评〕日本拟定出兵计划,我国可有保钓鱼岛方案?--明报8月14日

钓鱼岛事态出现状况的可能性,持续升温,据日本报章报道,日本以“为了应付中国政府挑衅”为由,自卫队接获指示,就钓鱼岛拟定出兵计划.若报道属实,将是日本要把对钓岛的“实际控制”,提升至“军事占领”层次.日本已经流露以军事手段霸占钓岛之意,北京不应再忍让,要制订应对方案,必要时采取一切手段保护领土,而非仅是重申“钓鱼岛是中国固有领土”的立场而已.

中国对于日本就钓岛的举措,近期确有回应,但是中国就钓岛主权仍然予人只见重申立场、未见实际有效行动.一些与中国官方联系的中国专家学者,对日本就钓岛的做法,多倾向认为日本在“自我折腾”,意即不认为日本会采取军事手段占夺钓岛.

中国专家学者或许有更多信息渠道,知道日本政府的真实意图,所以才会作出“日本自我折腾”的判断,但是,日本有美国因素、有千页群岛和独岛失利的背景,若排除日本选择铤而走险地来挽回面子,或许会犯下历史错误.因为从日本的主观处境和客观环境而言,他们就钓岛的做法,绝非折腾,而是朝着占夺的方向发展和挺进.

日本已经为钓岛拟定出兵计划,中国政府不能再忍让,也不能仅口头宣示主权,应该向国民和海外华人保证会有恰当方略保护钓鱼岛.基于军事部署要保持机密,不期望披露细节,但是,孙子兵法的“毋恃敌之不来,恃吾有以待之”,必须体现出来.中国政府务必保护钓鱼岛,才对得起炎黄子孙.(A02)