〔港报财经评论〕避经济冷风,拣股须务实--经济日报8月14日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
避经济冷风,拣股须务实 /林瑞芬
恒指20,000水平之争持仍在,昨借中国内地暂没有救市措施出台而回,恒指收报20,081,跌54点.国指跌90点,收报9,814,大市成交额只有361亿港元.闷市等救市.9月先到好淡决战期,8月余下时间仍要捱闷市下,缸中小投资者都未必甘于等候,掌握胜算,宜按传统,尽量挑选绩优股,务实拣股.中国建筑(3311.HK)昨冲2.5%至8.68港元,表现算不错.引述瑞银发表报告指按已公布定单金额及运营情况推测,其上半年税后纯利按年升35%至8.81亿港元,暂维持全年盈测20.91亿港元.公司盈利可见度、新合约强劲及现金流提升,在配股后沽压已消化得七七八八,维持该股”买入”评级,目标价10.85港元,2012年财年每股盈利0.61港元计算,目标价的预测市盈率约18倍.
今年内,具能力保持盈利增速的上市公司恐怕不多,该股列其中.不信,且看国企水泥龙头安徽海螺(0914.HK)遭上交所点名质疑发债购理财产品赚钱,市场疑虑其本业仍在不景气,现在又被爆不务正业,消息一出即令H股价昨挫跌4%.日本公布4月至6月当季GDP只有0.3%的增长,不及预估增长0.6%水平,在美、中、欧已公布的经济数据揭示全球经济前景之不妙.全球整体经济环境疲弱,靠本业提升盈利,不是容易的事,可做到的,从股价表现也一目了然.强者恒强,在全球经济未有明显改善形势下,相关强势股还是不易被转势,像长江基建(1038.HK),正处于消化之前配股的整固期,整固过后,再冲高的机会仍高,走势与中国建筑差不多.
熟读股史,当知李嘉诚当年趁英资置地财困而收购香港电力公司之一的电能(0006.HK),此电力业务最终成长实系稳实的现金流.长建及系内公司近年趁欧洲形势差而出手收购实业,都是对准公用资产,最近刚与同系公司收购了英国天然气分销商Wales&West Utilities Ltd.,似乎在重复紧成功的经验.燃料供应是维持日常生活的必需品,对经济周期敏感度较小,经济不景气中,维稳盈利能力把握较高,长建由初期集中在中国内地发展公用基建,到现在业务遍欧洲、澳洲等地,地域发展更广更能分散风险.除非长建未来的盈利增长不兑现,不然长线基金不会贸然掟货.观察到集团近年虽频配股,但未见终断其股价长期升浪.(003)
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金跌成本增,紫金不乐观 /余少文
人民银行并没有如预期在周末假期降准,A股急跌.市场焦点放在中期业绩之上,包括紫金矿业(2899.HK)在内半数已公布业绩主板H股盈利倒退,由于金价下半年走势不明朗,紫金盈利倒退或延至下半年.虽然A股急跌1.5%至2%,但国企指数跌幅明显小于A股,国指全日跌90点或0.9%,收9,814点,成交额降至两个半星期以来最低的1日,只有16%主板H股可以逆市造好,将取代中国远洋(1919.HK)成为下一轮国指成分股的中信证券(6030.HK)跌幅更超过7%.红筹指数跌36点或0.9%,收3,907点,成交额降至26亿港元,在印象中是今年最低成交额的1日,反映股民采取观望策略.
国企沽额数目昨日降至85只,但近日统计显示,国企沽空数目在7月曾两度低至85只水平,但国指随后却是连跌多日,如7月初由9,679点跌至9,166点,7月下旬由9,570点跌至9,210点等,故沽空数目减少并非好事.至于国指现货月和8月期指昨日都高水,有别于恒指期指大低水,是因为国企普遍不派中期息,故国指期指调整空间有限,不似非国企的蓝筹多会派中期息,才出现恒指期指低水而国指期指高水现象.央行没有降准,或是7月金融机构外汇占款没有下跌所致,惟减息降准是市场共识,只是时间问题.料市场会转移焦点至业绩身上,内银股、保险股等主要重磅股普遍在下周才派发中期成绩表,未来一周在缺乏消息因素下,大市容易被大户舞高弄低.至于已公布业绩的主板H股,半数盈利倒退,似乎在中国内地经济放缓未见底下,第三季业绩也未许乐观.
当然,部分股份或有变数,尤其跟黄金价格走势息息相关的紫金,上半年收入增长32%至210亿元人民币,盈利却下跌20%至23.85亿元人民币,每股盈利0.109元人民币.如以季度盈利计算,第二季盈利13亿元人民币,较首季增长23%,但较去年同期跌25%.翻查紫金过去四年季度资料,第二季是全年盈利最高季度,第二季较首季增长是正常现象,即使是金价在2009年至2011年第三季有升无跌,情况也没有改变.虽然彭博综合证券商预测数字,料紫金今年每股盈利约0.277元人民币,略高于去年的0.26元人民币,除非下半年盈利可以超过34.1亿元人民币,否则按其近年盈利模式,今年盈利有机会录得上市以来首次倒退.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。