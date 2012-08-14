〔港报财经评论〕避经济冷风,拣股须务实--经济日报8月14日

避经济冷风,拣股须务实 /林瑞芬

恒指20,000水平之争持仍在,昨借中国内地暂没有救市措施出台而回,恒指收报20,081,跌54点.国指跌90点,收报9,814,大市成交额只有361亿港元.闷市等救市.9月先到好淡决战期,8月余下时间仍要捱闷市下,缸中小投资者都未必甘于等候,掌握胜算,宜按传统,尽量挑选绩优股,务实拣股.中国建筑(3311.HK)昨冲2.5%至8.68港元,表现算不错.引述瑞银发表报告指按已公布定单金额及运营情况推测,其上半年税后纯利按年升35%至8.81亿港元,暂维持全年盈测20.91亿港元.公司盈利可见度、新合约强劲及现金流提升,在配股后沽压已消化得七七八八,维持该股”买入”评级,目标价10.85港元,2012年财年每股盈利0.61港元计算,目标价的预测市盈率约18倍.

今年内,具能力保持盈利增速的上市公司恐怕不多,该股列其中.不信,且看国企水泥龙头安徽海螺(0914.HK)遭上交所点名质疑发债购理财产品赚钱,市场疑虑其本业仍在不景气,现在又被爆不务正业,消息一出即令H股价昨挫跌4%.日本公布4月至6月当季GDP只有0.3%的增长,不及预估增长0.6%水平,在美、中、欧已公布的经济数据揭示全球经济前景之不妙.全球整体经济环境疲弱,靠本业提升盈利,不是容易的事,可做到的,从股价表现也一目了然.强者恒强,在全球经济未有明显改善形势下,相关强势股还是不易被转势,像长江基建(1038.HK),正处于消化之前配股的整固期,整固过后,再冲高的机会仍高,走势与中国建筑差不多.

熟读股史,当知李嘉诚当年趁英资置地财困而收购香港电力公司之一的电能(0006.HK),此电力业务最终成长实系稳实的现金流.长建及系内公司近年趁欧洲形势差而出手收购实业,都是对准公用资产,最近刚与同系公司收购了英国天然气分销商Wales&West Utilities Ltd.,似乎在重复紧成功的经验.燃料供应是维持日常生活的必需品,对经济周期敏感度较小,经济不景气中,维稳盈利能力把握较高,长建由初期集中在中国内地发展公用基建,到现在业务遍欧洲、澳洲等地,地域发展更广更能分散风险.除非长建未来的盈利增长不兑现,不然长线基金不会贸然掟货.观察到集团近年虽频配股,但未见终断其股价长期升浪.(003)

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金跌成本增,紫金不乐观 /余少文

人民银行并没有如预期在周末假期降准,A股急跌.市场焦点放在中期业绩之上,包括紫金矿业(2899.HK)在内半数已公布业绩主板H股盈利倒退,由于金价下半年走势不明朗,紫金盈利倒退或延至下半年.虽然A股急跌1.5%至2%,但国企指数跌幅明显小于A股,国指全日跌90点或0.9%,收9,814点,成交额降至两个半星期以来最低的1日,只有16%主板H股可以逆市造好,将取代中国远洋(1919.HK)成为下一轮国指成分股的中信证券(6030.HK)跌幅更超过7%.红筹指数跌36点或0.9%,收3,907点,成交额降至26亿港元,在印象中是今年最低成交额的1日,反映股民采取观望策略.

国企沽额数目昨日降至85只,但近日统计显示,国企沽空数目在7月曾两度低至85只水平,但国指随后却是连跌多日,如7月初由9,679点跌至9,166点,7月下旬由9,570点跌至9,210点等,故沽空数目减少并非好事.至于国指现货月和8月期指昨日都高水,有别于恒指期指大低水,是因为国企普遍不派中期息,故国指期指调整空间有限,不似非国企的蓝筹多会派中期息,才出现恒指期指低水而国指期指高水现象.央行没有降准,或是7月金融机构外汇占款没有下跌所致,惟减息降准是市场共识,只是时间问题.料市场会转移焦点至业绩身上,内银股、保险股等主要重磅股普遍在下周才派发中期成绩表,未来一周在缺乏消息因素下,大市容易被大户舞高弄低.至于已公布业绩的主板H股,半数盈利倒退,似乎在中国内地经济放缓未见底下,第三季业绩也未许乐观.

当然,部分股份或有变数,尤其跟黄金价格走势息息相关的紫金,上半年收入增长32%至210亿元人民币,盈利却下跌20%至23.85亿元人民币,每股盈利0.109元人民币.如以季度盈利计算,第二季盈利13亿元人民币,较首季增长23%,但较去年同期跌25%.翻查紫金过去四年季度资料,第二季是全年盈利最高季度,第二季较首季增长是正常现象,即使是金价在2009年至2011年第三季有升无跌,情况也没有改变.虽然彭博综合证券商预测数字,料紫金今年每股盈利约0.277元人民币,略高于去年的0.26元人民币,除非下半年盈利可以超过34.1亿元人民币,否则按其近年盈利模式,今年盈利有机会录得上市以来首次倒退.(010)