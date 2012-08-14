〔港报财经评论〕央行合谋不放水--信报8月14日

央行合谋不放水 /习广思

昨日港股牛皮,市场缺乏焦点.恒指全日波幅不足200点,反覆在20,000点边缘争持,收报20,081点,下跌54点.然而,大市全日成交额只有361亿港元,沽空比率10.54%.事实上,扣除窝轮及牛熊证97.6亿港元成交额后,正股成交额仅263亿港元.虽然说轮场成交属于大市成交,但在此低迷市况下,轮场相对大市成交比例未受影响,其次轮场玩家集中火力在恒指之上,一则反映市场充斥大量短线投机者,二则反映现时指数变动除了蓝筹股仓位变动外,衍生工具部署所涉及的资金流,也是大户舞弄指数上落的重要因素.大市淡静,唯独地产股升势持续,无论从哪一个角度来看,总找到理由看好地产股.如果要买”本地姜”,香港地产商信用极高,绝对是跌极有谱的企业,即使是管理层卷入官非的新地(0016.HK),如此负面消息亦被市场消化,虽然溢价不再,仍是基金所爱,补裂口行动接近完成.

买”本地姜”,须注意这些企业所承受的外围风险是利率去向,政策、管理、经济风险相对偏低.汇控(0005.HK)等全球性金融机构被美国国会调查,反映全球金融机构提升监管,是海啸后来得非常迟的后遗症.利丰(0494.HK)并购壮大时代告终,反映欧美无啖好食.香港地产商没大茶饭,却有大量老本可以叹,过去十年积下的霸权地位,几乎是政府无力动摇.假如阁下对新政府的地产政策依然存有期望,倒不如憧憬美国联储局主席贝南奇加息.听说,目前市场对美国加息时间的共识是2015年.可是,此共识已经一推再推,再推迟下去,将是4年后的2016年了.另一边厢,国务院督查16省市房市后,定调”从严调控”,内房A股急挫,香港多只内房股继续调整.

近期香港地产股表现强势,内房股弱势,但市场资金不会安分,这边赚完钱,很快会流到另一边,故香港地产股虽然强势,但在高位应该适量减持,内房股则应从调整中增持,短期内可以50天线作为第一个收集水平.恒指有地产股支撑,但周末及昨天有近20间公司发出盈警,卓悦(0653.HK)股价急泻17.86%.现在,发盈警犹如”食生菜”,盈警潮到达尾声,发预警的都是一批二三线股,亦非基金爱股,股市似乎对这些消息已没有太大反应.(B02)

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逢高沽欧罗赢面较 /苏子

上周五欧罗兑美元曾一度失守20天SMA支持,惟破位后汇价仅低见1.2239水平便迅即止跌回升,然而当升至10天SMA附近却又遇上沉重阻力,未能更上层楼,最后回落至1.2288水平收市,而日线图则呈现锤头的利好形态.昨天亚洲入市后,欧罗兑美元再度向下考验20天SMA的支持力,最低曾见1.2259,欧罗兑美元再次在20天SMA附近获得强劲承接力后,已见有买盘把汇价逐步推高,结果到昨天伦敦入市后,欧罗兑美元已见突破10天SMA阻力,暂时最高曾见1.2359水平.如昨晚欧罗兑美元可以继续保持在10天SMA以上波动,料会进一步考验50天SMA的1.2397阻力.反之,若昨晚汇价未能在突破10天SMA后进一步考验甚至突破50天SMA阻力,反而更掉头回落并且返回1.23关口以下收市,相信今天欧罗兑美元将再次向下考验20天SMA的支持力,估计汇价一旦再次下试20天SMA支持,届时成功破关而下的机会将会大增.

因此,如看见昨晚欧罗兑美元未能承接伦敦入市后的良好上升势头继续挑战50天SMA阻力,到最后收市时更出现明显低收的情况,相信今天采取逢高沽出欧罗兑美元的策略将有甚高赢面.澳元兑美元在前周五以大阳烛高收,但上周汇价却只能在高位水平横行争持,未能出现更显着的升幅,表现令不少看好者略感失望.目前澳元兑美元的重要阻力位为1.06心理关口及上周四所造的1.0612高位.短线而言,若汇价仍乏力升越上述的阻力位收市,反而更在失守10天SMA支持后可以迅即跌破上周五所造的1.0492低位并且更在之下收市,相信届时将会触发不少平仓沽盘入市,令汇价下试由6月1日的0.9589低位升至上周四的1.0612高位的23.6%及38.2%调整目标,两者分别为1.0371及1.0222.

留意38.2%调整目标与100天SMA支持以及20天保历加通道的底部支持十分接近,如稍后澳元兑美元的调整在跌至38.2%调整目标时未见出现较为明显的承接力,随后更出现一举跌破的情况,而且可以轻易跌至100天SMA支持以下波动及收市,那便要小心澳元兑美元极可能已在上周四所造的1.0612高位见了中期重要顶部,相信后市澳元兑美元走势转劣后将有甚高机会跌至日线一目均衡图云雾区底部支持以及1算心理关口以下,随后朝着6月1日所造的0.9589低位迈进.如稍后看见欧罗兑美元以及澳元兑美元成功双双向下显着回落,相信届时美元的整体走势已可回复上升的动力.故美汇指数将有力升破20天保历加通道顶部阻力,并挑战今年的84.10高位.(B08)