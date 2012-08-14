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货币新闻 | 2012年 8月 14日 星期二 09:34 BJT

〔香港股市〕恒生指数高开0.9%,中国石油巨头持坚

路透香港8月14日电---香港股市周二开盘上扬,中国石油巨头追随油价走高,成为提振指标恒生指数的主要推手.

指标恒生指数.HSI开盘上涨0.9%,报20,251.4点.恒生国企指数.HSCE亦开高0.9%.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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