〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预告一览

路透香港8月14日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预告的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 8月 *中国仁济医疗( 0648.HK ) 料纯利大幅增长,因出售医疗资产使集团的相关折旧及摊销开支等大幅减少,以及录得汇兑收益. *上海证大( 0755.HK ) 料溢利大幅增加,因完成出售位于上海外滩项目带来溢利所致. *美丽家园( 1237.HK ) 预计净利大幅增加并超出招股书中的预测,因客户数量和销量俱升. 利民实业( 0229.HK ) 预计溢利按年增长可观,因集团收益增加及有效控股成本. 7月 中裕燃气( 3633.HK ) 预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善. 巨涛海洋石油服务( 3303.HK ) 料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加. 中国忠旺( 1333.HK ) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长 心连心化肥( 1866.HK ) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降. 铂阳太阳能( 0566.HK ) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少. 李氏大药厂( 0950.HK ) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善. 天津天联( 1265.HK ) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账. 威发国际( 0765.HK ) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 8月 *德永佳( 0321.HK ) 预计净利显着减少,因纺织业务毛利下滑. *人和商业( 1387.HK ) 料净利按年减少,因期内转让经营权收入及投资物业评估增值减少. *中国玻璃( 3300.HK ) 料业绩亏损,因产品平均售价及销售量下跌,拖累毛利率下滑. *大唐新能源( 1798.HK ) 料净利按年下跌逾50%,因中国部分地区限电加剧及风速同比下降,及核证减排量市场价格的下降. 卓悦控股( 0653.HK ) 预期净利将按年大幅下跌,因美容保健营业额及溢利下降,租金成本上升 骏新能源( 0091.HK ) 预计亏损增加,因可换股票据内含衍生金融工具之公允值收益减少,及无去年同期的一次性收益. 安宁控股( 0128.HK ) 预计净利按年大幅下降,因无去年同期终止经营业务的收益. 联邦制药( 3933.HK ) 预计净利按年下跌,因产品平均售价下滑导致整体毛利率下跌.但较去年下半年业绩则转亏为盈. 恒盛地产( 0845.HK ) 预期净利按年大幅下降,因期内交付的楼面面积减少. 惠理集团( 0806.HK ) 料净利按年大幅下降56%至8,820万港元,因期内可收取表现费的基金大多未超越其新高价或指标,从而导致表现费收入下降. 堡狮龙( 0592.HK ) 预计净利大幅下降,因中国大陆、台湾及新加坡的业务亏损扩大. 中国人寿( 2628.HK )( 601628.SS ) 料净利同比下降,但降幅度不会超过首季度的29.4%,受投资收益率下降和资产减值损失增加影响. 海升果汁( 0359.HK ) 预计净利大幅下跌,因期内销售量及毛利率均下降. 7月 永旺(香港)百货( 0984.HK ) 料净利录得可观跌幅,因配合店舖扩张令营运开支增加. 金山能源( 0663.HK ) 预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失. 复星国际( 0656.HK ) 预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降. 中国远洋( 1919.HK )( 601919.SS ) 料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企. 中国熔盛重工( 1101.HK ) 料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌. 王朝酒业( 0828.HK ) 预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱. 中国稀土( 0769.HK ) 料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌. 广州富力地产( 2777.HK ) 预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少. 春天百货( 0331.HK ) 料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加. 群星纸业( 3868.HK ) 料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加. 昆明机床( 0300.HK )( 600806.SS ) 料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备． 克莉丝汀( 1210.HK ) 预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升. 霸王国际( 1338.HK ) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降. 惠记集团( 0610.HK ) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利. 兴业铜业( 0505.HK ) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响. 味千(中国)( 0538.HK ) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加. 西王糖业( 2088.HK ) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降. 云锡矿业( 0263.HK ) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损. 广州广船( 0317.HK )( 600685.SS ) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累. 国美电器( 0493.HK ) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致. 飞毛腿( 1399.HK ) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低. 招商局国际( 0144.HK ) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益. 潍柴动力( 2338.HK )( 000338.SZ ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少. 金蝶国际( 0268.HK ) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. 阳光纸业( 2002.HK ) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展( 1138.HK )( 600026.SS ) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业( 3833.HK ) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽( 3808.HK ) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航( 0753.HK )( 601111.SS ) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤( 1733.HK ) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. 上海石化( 0338.HK )( 600688.SS ) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业( 1812.HK )( 000488.SZ ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯( 0763.HK )( 000063.SZ ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空( 0670.HK )( 600115.SS ) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格