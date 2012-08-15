〔港股业绩〕腾讯控股第二季净利按年升32%,符合市场预期

路透香港8月15日电---中国市值最大的互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三宣布,第二季净利按年增长32%,符合市场预期.因在中国市场的主要游戏受到欢迎,带动第二季互联网增值服务收入增加.

该公司公布,今年4-6月的净利为31亿元人民币,去年同期为23.49亿元.路透综合八名分析师平均预测该公司第二季净利为30亿元.

期内腾讯控股每股盈利为1.698元,上年同期为1.289元.

腾讯是中国最大实时在线通讯服务供应商,并设有门户网站--腾讯网(QQ.com),公司并经营网络游戏、移动及电信增值服务、网络广告和电子商务等业务.

腾讯6月下旬与美国团购提供商Groupon(GRPN.O)公布,它们投资的团购网站高朋与中国团购网站F团将合并为一家全新公司.合并后的新公司中,腾讯持股比例超过30%;Groupon占10%略多.[ID:nSB1634484](完)

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