〔企业并购〕南戈壁预期中国铝业将放弃收购,因蒙古政府反对

路透香港8月14日电---加拿大煤矿商--南戈壁资源有限公司(1878.HK)(SGQ.TO)周二表示,预期中国铝业(2600.HK)(601600.SS)将会放弃收购该公司股权,因遭受蒙古政府的反对.

"我个人相信中国铝业不会继续这项收购."南戈壁首席执行官Alex Molyneux对路透表示.

他表示,蒙古政府近期作出种种举动以阻挠这宗交易,"蒙古政府要令这交易不可能进行,是100%清楚的."

中国铝业此前提出以每股要约价为每股8.48加元现金,向南戈壁原控股股东--艾芬豪(Ivanhoe Minning)收购南戈壁不超过60%但不低于56%普通股.

南戈壁是综合煤炭开采、开发和勘探公司,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.其在蒙古国境内接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资产.(完)