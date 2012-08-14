〔企业并购〕南戈壁预期中国铝业将放弃收购,因蒙古政府反对

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港8月14日电---加拿大煤矿商--南戈壁资源有限公司(1878.HK)(SGQ.TO)周二表示,预期中国铝业(2600.HK)(601600.SS)将会放弃收购该公司股权,因遭受蒙古政府的反对.
"我个人相信中国铝业不会继续这项收购."南戈壁首席执行官Alex Molyneux对路透表示.
他表示,蒙古政府近期作出种种举动以阻挠这宗交易,"蒙古政府要令这交易不可能进行,是100%清楚的."
中国铝业此前提出以每股要约价为每股8.48加元现金,向南戈壁原控股股东--艾芬豪(Ivanhoe Minning)收购南戈壁不超过60%但不低于56%普通股.
南戈壁是综合煤炭开采、开发和勘探公司,于多伦多证券交易所和香港联交所上市.其在蒙古国境内接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资产.(完)
--记者 朱球; 编译 梁慧仪; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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