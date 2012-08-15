〔路透专访〕华润水泥料下半年中国水泥业有望走出低谷

* 华润水泥料下半年内需恢复

* 第四季度水泥业可望走出低谷

* 有信心完成全年6,500万吨销售目标

* 审慎对待收购,致力控制成本

记者 梁慧仪

路透香港8月15日电---随着中国政府的宏观政策由紧变松,华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)预期内需的恢复,将带动水泥需求和利润水平于今年第四季走出低谷;同时公司会秉持审慎态度,降低各环节经营成本及不会高价进行收购.

华润水泥副董事长余忠良接受路透访问时称,欧美经济危机及中国本身为控制通胀而进行的宏观调控,是导致内地经济收缩的两大主因,拖低了水泥市场的需求,但预期下半年内需会有好转.

"下半年中国的宏观经济政策已从收缩变为扩张,虽然欧洲经济暂时还没看到回升的迹象,但我们认为中国内需这一块下半年会起来了,整体的市场情况会比上半年好."他说.

此外,下半年尤其是第四季度是水泥行业的传统旺季,尽管上半年华润水泥的水泥加熟料销量只有2,736万吨,但公司仍有信心完成全年6,500万吨的销量目标.

"水泥企业上半年和下半年的销量一直维持在6:4的水平,所以我们不会调整全年6,500万吨销量的目标,我们认为是可以完成的."余忠良补充说,7月至今公司的水泥销量按年有30%以上的增长,期内日均销量较上半年的日均销量也有8-10%的升幅.

上半年中国经济增速放缓至7.8%,固定资产投资增速同比亦回落5.2个百分点.据中国水泥协会数据,今年上半年中国水泥总产量约9.9亿吨,按年增长5.5%,但增速较去年同期回落14.1个百分点.

水泥市场需求疲弱,拖累价格大幅回落,行业盈利全面倒退.华润水泥上半年的净利同比下滑69%,至6.35亿港元;同侪安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)的净利亦按年减半,至29.3亿元人民币.

为稳定经济增长,中国央行今年以来已两度降息,并两次调降存准率;而发改委也加快投资项目的审批进度,有助推动水泥需求回升.

**多方面降成本**

在成本控制方面,华润水泥首席财务官刘忠国指出,公司会在各个环节实行降低成本,例如在财务方面,因此前内地银行降息,公司就与银行商讨,提早偿还一些尚未到期的贷款,再改用较低的利率借新的贷款.

至于公司的主要燃料煤炭,其价格近日亦有所回落,由上半年的平均每吨868港元(约740元人民币),降至7月份的610元人民币,每吨水泥的生产成本可减20港元.

"我们预计第四季度的每吨水泥的毛利可较上半年高40-50港元."刘忠国称.

余忠良表示,各地方政府在中央停止批建新水泥项目前,争相批出大量项目许可,基本上将于今年用完,所以明年水泥市场的供需情况将会改善.

截至6月底止,华润水泥的水泥年产能为7,070万吨,熟料4,880万吨,料年底分别增至7,270万吨和5,020万吨;2013年分别为7,770万吨和5,740万吨(不计及新收购).

余忠良称,暂时不会去收购新的产能,因为近期行业出现一些出价不理性的收购,公司不会以高价去争夺项目,而且公司对收购资产的质素也有较高的要求,例如要有优质的矿产资源、对所在位置有要求等等.

"现在是行业低谷,假如收购成本远远高过重置成本的话,我们不大会去考虑(收购)."他说.

华润水泥在公布业绩后股价累计下跌约7%,周三午盘初段逆市回升0.77%,报3.91港元.今年以来该股累计跌幅达32%,逊于安徽海螺约11.5%的跌幅.(完)

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