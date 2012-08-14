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货币新闻 | 2012年 8月 14日 星期二 15:43 BJT

〔香港个股〕现代牧业称目前无任何收购磋商,未知股价波动原因

路透香港8月14日电---中国最大原料奶生产商--中国现代牧业控股有限公司(1117.HK)周二称,目前并无任何有关收购或变卖的磋商,亦不知悉有任何可能属股价敏感性质的事宜须公开.

现代牧业股份今日一度大涨近18%至2.37港元;最新报2.2港元,上涨9.45%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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