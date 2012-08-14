〔香港个股〕现代牧业称目前无任何收购磋商,未知股价波动原因

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港8月14日电---中国最大原料奶生产商--中国现代牧业控股有限公司(1117.HK)周二称,目前并无任何有关收购或变卖的磋商,亦不知悉有任何可能属股价敏感性质的事宜须公开.
现代牧业股份今日一度大涨近18%至2.37港元;最新报2.2港元,上涨9.45%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。