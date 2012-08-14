〔香港个股〕中电控股称不会在年内分拆澳洲子公司TRUenergy在当地上市

路透香港8月14日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周二称,预期不会在今年内分拆其澳洲子公司TRUenergy在当地上市,惟未解释原因.

中电于去年委托投资银行研究TRUenergy在澳洲上市,希望分拆计划能够为公司取回部分现金以发展香港、中国及印度的业务.但据路透此前引述消息人士称,由于市况欠佳,TRUenergy的上市计划可能延至明年首季进行,且集资额可能由原计划的30亿美元缩减至20-25亿美元.

中电集团行政总裁包立贤在业绩记者会上表示,预期今年内不会进行TRUenergy的上市计划,但公司有很多选择,TRUenergy上市只是其一.

"由于很多理由,部分与雅洛恩电厂有关,若然选择上市亦不会于今年内进行."他说,"至于明年上市的可能性是有,不过仍有其他方案可供选择."

中电集团总监及财务总监高桥称,集团现金状况良好,没有集资需要.

中电稍早公布,今年上半年净利按年大跌42%,至33.56亿港元,主要受澳洲业务拖累.但公司仍派发第二次中期股息每股0.53港元.

期内,TRUenergy旗下雅洛恩电厂煤矿场受暴雨影响发生水浸,上半年为中电带来复修工程支出6.44亿港元,加上为弥补发电量而增购燃气以及在市场买电的支出,导致澳洲业务期内营运盈利大减77%,至2.68亿港元.

此外,印度业务亦受当地燃煤供应短缺影响,上半年由盈转亏,净亏损1,900万港元.

中电控股周二收高0.22%,报67.75港元.(完)

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