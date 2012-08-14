〔香港个股〕中电控股称不会在年内分拆澳洲子公司TRUenergy在当地上市

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港8月14日电---香港主要发电及供电商--中电控股(0002.HK)周二称,预期不会在今年内分拆其澳洲子公司TRUenergy在当地上市,惟未解释原因.
中电于去年委托投资银行研究TRUenergy在澳洲上市,希望分拆计划能够为公司取回部分现金以发展香港、中国及印度的业务.但据路透此前引述消息人士称,由于市况欠佳,TRUenergy的上市计划可能延至明年首季进行,且集资额可能由原计划的30亿美元缩减至20-25亿美元.
中电集团行政总裁包立贤在业绩记者会上表示,预期今年内不会进行TRUenergy的上市计划,但公司有很多选择,TRUenergy上市只是其一.
"由于很多理由,部分与雅洛恩电厂有关,若然选择上市亦不会于今年内进行."他说,"至于明年上市的可能性是有,不过仍有其他方案可供选择."
中电集团总监及财务总监高桥称,集团现金状况良好,没有集资需要.
中电稍早公布,今年上半年净利按年大跌42%,至33.56亿港元,主要受澳洲业务拖累.但公司仍派发第二次中期股息每股0.53港元.
期内,TRUenergy旗下雅洛恩电厂煤矿场受暴雨影响发生水浸,上半年为中电带来复修工程支出6.44亿港元,加上为弥补发电量而增购燃气以及在市场买电的支出,导致澳洲业务期内营运盈利大减77%,至2.68亿港元.
此外,印度业务亦受当地燃煤供应短缺影响,上半年由盈转亏,净亏损1,900万港元.
中电控股周二收高0.22%,报67.75港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。