〔中国个股〕中集集团将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港8月15日电---招商局国际(0144.HK)周三称,旗下深圳A+B股公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股.如若最终实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.
招商局国际在公告中称,中集B股持有人可以要求中集集团安排第三方购买该等中集B股之方式,选择现金选择权.
招商局国际为中集集团的单一最大股东,持有约6.8亿股B股,相当于中集集团全部已发行股本25.54%.
中集自7月16日起开始停牌.B股停牌前收报9.36港元,其A股则报13.1元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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