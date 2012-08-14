〔中国个股〕中集集团将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股

路透香港8月15日电---招商局国际(0144.HK)周三称,旗下深圳A+B股公司--中国国际海运集装箱(集团)(000039.SZ)200039.SZ将以介绍方式在香港上市,以将其全部B股变更为H股.如若最终实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司.

招商局国际在公告中称,中集B股持有人可以要求中集集团安排第三方购买该等中集B股之方式,选择现金选择权.

招商局国际为中集集团的单一最大股东,持有约6.8亿股B股,相当于中集集团全部已发行股本25.54%.

中集自7月16日起开始停牌.B股停牌前收报9.36港元,其A股则报13.1元人民币.(完)

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