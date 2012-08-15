《香港报摘》--经济日报8月15日

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
* 要闻版头条:
--政府上月宣布开放绿表类居屋市场至今1个月,香港10大居屋尺价全线上升,邻近太古城的康山花园最新成交尺价达8,676港元,打破居屋尺价历史新高,成居屋王.
* 其他:
--澳门行政长官正式宣布华人置业(0127.HK)澳门住宅项目"御海.南湾"的土地转让及土地批给合同无效,并给予华置15天提出上诉.而华置主席刘銮雄涉及行贿及洗黑钱案亦于1个月后开审.
--港交所(0388.HK)公告发布系统"披露易"再现问题,有学者狠批为"豆腐系统",未有确保标题与内容、日期吻合.
--近日欧美连串金融机构调查事件,现任、前任管理层亦须问责.香港金融管理局未来会与银行董事会成员、行政总裁或候补行政总裁委任人直接会面,以评估人选是否胜任.
--太古地产(1972.HK)行政总裁郭鹏称,不认为大股东减持向市场发出坏信息,并指大股东减持股份,有助增加市场流通量.
--利丰(0494.HK)大股东兼非执行主席冯国经于上周五公司股价大跌近20%当日,经家族信托以1.9亿港元增持利丰股份,持股微升至30.36%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即