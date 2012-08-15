《香港报摘》--经济日报8月15日

* 要闻版头条:

--政府上月宣布开放绿表类居屋市场至今1个月,香港10大居屋尺价全线上升,邻近太古城的康山花园最新成交尺价达8,676港元,打破居屋尺价历史新高,成居屋王.

* 其他:

--澳门行政长官正式宣布华人置业(0127.HK)澳门住宅项目"御海.南湾"的土地转让及土地批给合同无效,并给予华置15天提出上诉.而华置主席刘銮雄涉及行贿及洗黑钱案亦于1个月后开审.

--港交所(0388.HK)公告发布系统"披露易"再现问题,有学者狠批为"豆腐系统",未有确保标题与内容、日期吻合.

--近日欧美连串金融机构调查事件,现任、前任管理层亦须问责.香港金融管理局未来会与银行董事会成员、行政总裁或候补行政总裁委任人直接会面,以评估人选是否胜任.

--太古地产(1972.HK)行政总裁郭鹏称,不认为大股东减持向市场发出坏信息,并指大股东减持股份,有助增加市场流通量.

--利丰(0494.HK)大股东兼非执行主席冯国经于上周五公司股价大跌近20%当日,经家族信托以1.9亿港元增持利丰股份,持股微升至30.36%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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