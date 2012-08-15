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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:41 BJT

《香港报摘》--信报8月15日

* 头版头条:

--香港新政府日前明言不会推低楼价迁就购买力,作为楼市晴雨表的太古城于周一(13日)晚起计算24小时内录得13宗成交,抢盘疯狂程度不下于1997年高峰期,单位尺价普遍逾1万港元.

* 其他:

--太古地产行政总裁郭鹏(Martin Cubbon)接受访问时表示,以重建方式发展的商厦项目太古坊第二期,预料整个工程需时7年时间,总楼面面积约200万平方尺,不计算拆卸费用的建筑费超过100亿港元,为集团最大投资项目.

--由前董事长吴长江辞职而掀起连串内斗风波的雷士照明(2222.HK)宣布,其独立非执行董事Karel Robert DEN DAAS因对公司未来战略方向意见分歧,决定请辞.

--从事味精等生化产品的阜丰(0546.HK)截至今年6月底中期净利按年跌34.7%,至2.743亿港元,主要受味精市场价格战持续影响.

--中国水泥行业龙头安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)今年上半年净利按年跌51%,至29.33亿元人民币,略高过市场预期.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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